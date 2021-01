¿Florentino Pérez ficha tan mal?

Recuerdo con nitidez como hace cuatro años le pregunté a Zidane si tenía mucho que mejorar como entrenador. Ahora con la perspectiva que da el tiempo, y habiéndole escuchado cientos de ruedas de prensa, me habría ahorrado la pregunta porque la respuesta era previsible siendo Zidane el protagonista. Por aquel entonces Zidane arrasaba con el Real Madrid, estaba a punto de dirigir su segunda final de Champions League consecutiva y en unos días lograría conquistar LaLiga. Pese a ello, ya existía el runrún de que a Zidane le costaba hacer cambios, leer los partidos, etc. De ahí mi pregunta. Han transcurrido tres temporadas y media y si le hiciera la misma pregunta, estoy seguro que me contestaría igual y aunque pudiera obligarle a ser 100% sincero, creo que me diría lo mismo porque Zidane sigue teniendo las mismas virtudes pero también los mismos defectos. Es un técnico que ha logrado títulos con varios estilos. Con la BBC, un tridente ofensivo vertiginoso, con Isco en su mejor momento y un centro del campo dominador o al estilo Simeone, con una defensa inexpugnable en la última LaLiga. Pues aun con su lista de éxitos, inalcanzable para el resto de entrenadores en toda la historia del fútbol, Zidane sigue arrastrando los mismos problemas año tras año. Le cuesta leer los partidos, acertar en los cambios y en cuándo hacerlos. En la derrota ante el Athletic de Bilbao volvió a ser evidente.

Es lógico que los errores individuales hagan saltar por los aires el planteamiento inicial. Anoche le tocó a Zidane sufrir las consecuencias de una horrible primera parte de Lucas Vázquez. Eso no está en manos del entrenador. Lo que sí está en su debe es lo que sucede a continuación. ¿Qué puedo hacer para cambiar la dinámica? ¿Qué fichas puedo variar para voltear el resultado? Algo habrá que hacer, ¿no? Pues Zidane no hizo absolutamente nada. Puedo entender que no cambie nada hasta el descanso pero no tras el paso por el vestuario. La primera mitad fue calamitosa por parte del Real Madrid y como se suele decir, si quieres cambiar las cosas, no hagas siempre lo mismo. Pues Marcelino, que iba ganando 2 a 0 y sin sufrir, hizo los primeros cambios al mismo tiempo que Zidane, en el minuto 67. Tarde. Otra vez tarde. Sigo sin entenderlo. Como tampoco comprende porqué quitó a Benzema, su máximo goleador, ni porqué ya no le hace falta darle la orden a Sergio Ramos de juegue de delantero veinte minutos de delantero en cada partido. Ya es algo que se da por hecho. ¡Si tiene a Mariano en el banquillo! Ante el Celta de Vigo le dio entrada en el minuto 89. Ante el Athletic, entró en el 88. Quizá en el siguiente entre en el 87. El chaval tiene que especializarse en aprovechar cada segundo en el campo mientras otros campan a su gusto desaprovechando cada partido. No entiendo tampoco que no juegue nada Odegaard que ha disputado cinco minutos en los últimos siete partidos en los que ha estado disponible. El noruego no es tan malo y el Real Madrid no va sobrado de futbolistas como para tenerle cogiendo frio en la grada en cada partido. Modric es buenísimo pero todos los jugadores tienen un límite. Es lógico que baje su rendimiento si juega absolutamente todos los partidos. Tiene a Odegaard y tambien a Valverde que corre por dos y falta hace viendo a Hazard....

Llegados a este punto, hay que preguntarse si es todo responsabilidad de Zidane o hay que mirar más arriba. Lo digo porque no es lógico que el Madrid invierta tanto dinero para que estén luego en el banquillo o en otros clubes. Horas antes de tropezar por tercera vez en los últimos cuatro partidos, se hacía oficial la vuelta de Luka Jovic a Alemania. Regresa cedido al mismo club al que pagaron 60 millones de euros. Repito, 60 millones. Militao lleva 17 partidos consecutivos sin jugar. Costó 50 millones. Odriozola jugó 57 minutos ante el Valladolid en septiembre y no se ha vuelto a vestir de corto. Pagaron 30 millones. Vinicius lleva a penas media hora en los últimos seis partidos. ¿El Real Madrid ficha horrible o es Zidane quien no es capaz de explotar sus grandes cualidades, las que hicieron pagar tanto dinero por ellos? ¿Son incompatibles Zidane y la política del Real Madrid de fichar a futbolistas jóvenes? Y esto se agrava si me acuerdo de los que ya no están como Marcos Llorente, Reguilón o Brahim, todos a un sobresaliente nivel en sus equipos.

A Hazard no le incluyo porque nadie en todo el mundo no veía acertado pagar 100 millones por él. No le incluyo para también entiendo que se empiece a comparar su caso con el de Kaká. Si ahora mismo este es su nivel, no tiene porqué ser titular por decreto. Quizá sea momento de fomentar el bloque, de intentar sumar jugadores para la causa, como hace Simeone en el Atlético de Madrid donde Joao Felix a veces es suplente y no pasa absolutamente nada. Es más, ha conseguido que no dependan del jugador más talentoso y determinante del plantel. Otro acierto de Simeone.

El Real Madrid no tiene regularidad y sí el Atlético. Así es imposible ganar LaLiga. ¿Qué todo puede cambiar? Por supuesto. Si uno quiere ser positivo, puede decir que el Real Madrid Madrid, ante el Athletic de Bilbao, tuvo ocasiones de sobra como para no perder, que los futbolistas demostraron otra vez una entrega incuestionable al intentar remontar un 0 a 2 en contra hasta el ultimo segundo y que si hubieran tenido más puntería, seguro que muchos análisis serían distintos. Puede ser. En mi caso no es así. Todo lo que he comentado en este artículo no tienen nada que ver con el resultado o la mayor o menor puntería.