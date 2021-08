¿Genio o casualidad?

La pasada temporada, Real Madrid y Atlético de Madrid, se dejaron puntos en 13 y 12 ocasiones respectivamente. No éramos conscientes por aquel entonces, pero es posible que recordemos las Ligas de los 100 puntos como únicas y no vuelvan a nuestras vidas. La superioridad de los grandes de España es cosa del pasado y será habitual que Atlético de Madrid, Real Madrid y Barcelona se dejen puntos y más ante equipos como el Levante que suelen realizar grandes encuentros ante equipos superiores a ellos. El empate del conjunto blanco no es preocupante porque creo que entraba dentro de las quinielas de hace cinco, cuatro, tres, dos o el año pasado. Y viendo la actual plantilla, es lógico que la tendencia no cambie.

El Real Madrid es lo que son sus futbolistas. Si todos fueran como Benzema, ganarían LaLiga de carrerilla. Pero como el francés no juega solo, un día te pueden enamorar y a los tres días desesperarte. Bale y Hazard se han postulado como los acompañantes de Karim en ataque. ¿Alguien duda de que van a tener más altibajos que una montaña rusa? Un día les saldrá todo y al siguiente nada. Van a tener partidos buenos y malos. Y pasará lo mismo con Vinicius, Rodrygo y Asensio, aunque este último empieza a ser caso aparte porque tiene 25 años y ya no es un chaval. Los dos brasileños han pasado de ser potenciales balones de oro a no valer para jugar en el Real Madrid. La realidad es que ambos tienen un potencial fuera de lo habitual e intentan mejorar mientras se dejan el alma en el campo, algo que no siempre veo en Hazard y Bale, que son las supuestas estrellas.

Ante el Levante destacó Vinicius. Yo no sé si el segundo gol fue un centro o un disparo. Si fue con esa intención, me parece una genialidad propia de un delantero de leyenda. Lo que sí tengo claro es que nunca le vi definir como en el primer tanto que anotó. Corrió rápido, como siempre, pero definió como nunca. Tomó la decisión idónea y en el momento exacto. Parecía que tenía la tranquilidad de Ronaldo o Messi ante el portero, del que ya ha marcado cientos de goles así. En otras ocasiones hubiera disparado con la derecha o con la zurda pero fuerte y a probar suerte. Anoche no. El tiempo dirá si es casualidad que sea pichichi de LaLiga y que ahora parezca que se ha pasado todo el verano estudiando "la definición", esa asignatura que no pudo aprobar en la convocatoria ordinaria el pasado curso. Desde luego, el examen de agosto lo ha aprobado con nota. Veremos si ha sido un golpe de suerte, pero viendo las ganas y la ilusión que desprende, me decantaría más porque ha estado chapando. Aun con el gran partido de Vini, me atrevería a decir que si el Madrid depende de él, Rodrygo, Asensio, Bale y Hazard, futbolistas muy irregulares por edad o condiciones, será habitual ver empates o derrotas del Madrid. Y este análisis lo hago el día después de que el Madrid haya encajado tres goles.

Los blancos no estuvieron bien en defensa, pero creo que esto va a ser algo menos habitual esta temporada. En 45 minutos juntaron errores calamitosos que no habíamos visto en mucho tiempo. No me atrevería a decir que fue culpa de Militao, Alaba, Nacho o Lucas. Hubo errores puntuales de cada uno pero lo de ayer fue algo más generalizado. El equipo no defendió bien en bloque y no tuvo la actitud necesaria y ambos aspectos son fundamentales ante un equipo tan eléctrico e imprevisible como el Levante. El empate a uno y el 3 a 2 llegaron a los segundos de comenzar la segunda mitad y tras el parón por hidratación. Esto, la fragilidad defensiva, es lo que tiene que corregir Carlo Ancelotti. El técnico, con buen ojo analítico, algo importante, fue consciente de ello. "En la segunda parte no hemos entrado con buena actitud. El equipo no estaba compacto. El compromiso defensivo significa que todos tenemos que trabajar lo mismo", dijo. El Madrid está más cerca de corregirlo. Por lo demás, hasta la fecha, que no es mucho, sí he podido comprobar que parece que este Real Madrid tiene más recursos ofensivos. No quiero profundizar más porque son solo dos jornadas y no voy a caer en el "Vinicius, Balón de Oro" o en el "Isco ha vuelto", la otra gran noticia del Madrid de anoche. Sí, yo también fui testigo de los mejores minutos del malagueño en unos cuantos años. Tiempo al tiempo. Pero eso sí, tiempo para el que se lo gana. Ahora Vinicius está en la cresta de la montaña rusa y hay que aprovecharle. Ancelotti tiene que tener a todos enchufados y haría bien en mandar un mensaje a Hazard y/o Bale yy al resto de la plantilla, para que nadie se duerma. Vinicius tiene que ser titular ante el Getafe.