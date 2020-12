¿Hasta cuándo vamos a tener que aguantar esto?

Era yo un chaval con acné que estudiaba periodismo cuando el Real Madrid, con Zidane, Luis Figo o Roberto Carlos entre otros, tenía que jugar ante Wisla Cracovia una fase previa para disputar la Champions League. Qué tiempos, ¿verdad? Pues ahora empiezo a pensar que no está tan lejos de repetirse. Falta una jornada y el Real Madrid puede clasificarse todavía para la siguiente fase a pesar de solo sumar 5 puntos en las mismas jornadas. Independientemente de lo que suceda, estoy teniendo, 16 años después, esa sensación de estar tocando fondo, de sentir vergüenza. La cuestión es que aquel Real Madrid estaba empezando un proyecto y este esta terminando después de haber dominado Europa como nadie lo había hecho antes. Hace dos años, justamente en el mismo escenario donde han perdido ante el Shakhtar, el Real Madrid lograba con muchos de estos futbolistas la decimotercera Champions League. Por esto da especialmente lastima, por ver a Modric, Kroos, Ramos, Varane, Benzema... futbolistas que han sido dioses de este deporte, ahora comandan, con la misma camiseta, un equipo que deambula por todos los campos. Ahora no dan miedo en Europa pero tampoco en España. A nadie. El club no debía haber permitido que los mismos que llevaron al Olimpo al Real Madrid, sean los mismos que ahora les lleve al infierno.

Se pueden buscar excusas. El Covid-19 y sus consecuencias económicas, que no han podido fichar, que si ha habido lesiones clave en la plantilla... Excusas que no valen. Sobre todo si pierde dos partidos ante el Shakhtar. Todos, absolutamente todos, los clubes se han visto afectados por el coronavirus y todos han sufrido lesiones. Si hasta el propio Shakhtar, un equipo que llevaba 374 minutos sin marcar, que había encajado un parcial de 10-0 ante el Borussia, perdió por lesión a su máximo goleador en mitad del partido ante el Madrid. Aun así, 2 a 0 en una segunda mitad vergonzosa por parte del Real Madrid, a la altura de la media de partidos de esta presente temporada. Zidane debe encontrar soluciones porque plantilla tiene de sobra para jugar y competir mejor. Y debe hacerlo ya.

Sin embargo escucho atónito como el técnico francés sigue diciendo, de manera regular, que "merecimos más". Lo dijo ayer, lo dijo ante el Villareal y también ante el Valencia y no he querido agitar más mi memoria. En lugar de buscar excusas, como agarrarse a las dos ocasiones de Asensio (¿Cómo no va a tener dos ocasiones un equipo en todo el partido?), Zidane debe analizar la realidad de su equipo. ¿Es mala suerte o no sabe competir? 5 puntos de 15 en la Champions League. 17 de 30 en LaLiga. Tengo clara la respuesta. Con estos números, ha sido casi habitual ver al Real Madrid por debajo en el marcador. ¿Saben cuántos partidos han remontado? Uno, ante el Betis, el equipo más goleado de LaLiga. Otra conclusión: al Real Madrid le falta fútbol. Cuando ha necesitado proponer y generar, no lo ha hecho. Ni si quiera se puede hablar de la falta de un killer, que hace falta, pero Benzema no ha podido fallar ocasiones una detrás de otra.

Con plantillas similares a la pasada temporada, el Atlético de Madrid ahora sí juega mejor al futbol y el Madrid es incapaz de encontrar esa alternativa de la pasada Liga donde el Madrid fue "el Atleti" de Simeone, un equipo que no encajaba goles. Si no tiene una delantera contundente, ni tiene una defensa solida, ¿qué tiene el Real Madrid? Para mí sí puede exhibir ciertos galones en el centro del campo pero ahí, encima, Zidane no está sabiendo entender lo que necesita su equipo en cada determinado partido. Está siendo contraproducente.

Imagen del 1 a 0

Ya puse hace poco, de ejemplo, su mala lectura con Isco en el centro del campo (Mestalla o Villareal) o la inclusión de Marcelo sin un entorno que le ayude a ocultar sus carencias (Ayudas de Casemiro y/o Valverde). Hoy expongo otro ejemplo, el papel de Zidane ante el Shakthar. En la segunda mitad, como si hubiera recibido un golpe de Tyson, el Madrid se vino abajo por completo. Cada jugada ofensiva de los blancos se convertía, como sucedió ante el Alavés, en un ataque peligroso de los ucranianos. Courtois, un mal disparo o alguna acción defensiva puntual evitaron el tanto del Shakhtar pero la tendencia era clara. Pues Zidane no hizo nada. Ni antes del 1 a 0, un saque de esquina a favor del Real Madrid. Ni antes del 2 a 0, una jugada ofensiva del Madrid hasta línea de fondo. Vale que los futbolistas parece que no saben hacer una falta táctica pero, ¿por qué no sacó a Casemiro en todo el partido, el único especialista en este tipo de jugadas y que podía unir líneas? Casemiro no salió. Si Vinicius, Mariano e Isco en el minuto 77. Obviamente el guión del partido no varió. Y a esto le sumo la gestión de Luka Modric. Con 35 años, sin Casemiro y Valverde, disputó los 90 minutos. Tiene 35 años y es su séptima titularidad consecutiva. ¿Tiene que jugar todo hasta que se lesione?

El Shakthar solo ha ganado dos partidos. Los dos al Real Madrid. Solo han metido cinco goles. Los cinco al Real Madrid. Ni peros ni peras, como diría mi señor padre. Que no se atrevan las voces oficiales del Real Madrid a comentar las lesiones de Hazard, Ramos y compañía, a hablarnos del Madrid del futuro con Kubo y diez sub 21 más. El futuro podrá ser maravilloso pero el presente se ha descuidado este Madrid da auténtica pena.

Por cierto, ¿cuándo va a llamar Florentino Pérez a Sergio Ramos para renovar? Mes de diciembre y un jugador con pasado pero lo más importante, tan importante en el presente y se puede ir gratis en 7 meses a día de hoy. Nueve partidos sin el capitán, siete derrotas. ¿Quién da más? Pues ahora se desliza que Florentino Pérez ya está meditando la destitución de Zidane si no pasa a octavos de final de la Champions League. Sí, el mismo presidente que pidió a Zidane que volviera, el mismo Zidane que ganó una Liga hace unos meses y el mismo presidente que no ha fichado a nadie este último verano. Yo soy el más crítico con técnico del francés pero me parecería una barbaridad echar a Zidane. Cuando va todo bien, es un genio. Cuando va mal, hay que echarle. Hace un año ya pasó lo mismo tras perder ante el Mallorca y se ganó LaLiga. Sería muy injusto cesar a Zidane. A pesar de todos sus errores, Zidane es el mejor técnico para el Real Madrid. Que aguante como pueda esta temporada, que deje de cometer errores, que exprima algo más una plantilla que no da para mucho más, sí para algo más pero no para mucho más, y que comience un nuevo proyecto. Zidane se lo ha ganado. Es o debería ser el Pablo Laso del fútbol y debería poder permitirse un año en blanco e incluso caer en la fase de grupos de la Champions. Se lo ha ganado. Eso sí, que arregle esto ya porque una cosa es que no le hayan confeccionado una plantilla para ganar la Champions y otra que no pueda ganar a Cádiz, Alavés o al Shakhtar.