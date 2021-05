¿Limitao? Gracias, Don Militao

A los soldados sólo se les rinde homenaje cuando han fallecido o cuando vuelven victoriosos tras realizar una hazaña en el campo de batalla. Es como a los actores, cantantes, políticos y tantas personalidades, ¿por qué solo les damos las gracias cuando ya nos han dejado? Tenemos que aprender, en líneas generales, a ser más agradecidos con aquellos que han contribuido a crear una sociedad mejor o han contribuido, simplemente, a que seamos más felices. Pocos madridistas, y eso que la historia les ha dado motivos de sobra para creer, esperaban entrar en el mes de mayo con esa ilusión que hace que todo sea distinto, mejor. ¿Y si ganamos LaLiga? ¿O la Champions? ¿O el doblete, otra vez? Estos futbolistas y este entrenador hacen dudar de que algo que parecía imposible. Soldados de Zidane, descansen armas. Bien luchado ante Osasuna. En tres días, toca asaltar Stanford Bridge. Pase lo que pase el miércoles y el domingo, gracias. Gracias por no haberos rendido cuando el resto lo hubiera hecho. Gracias por no elegir entre un título u otro. Gracias por levantaros tras cada maldita lesión. Van ya 58. Gracias por no cesar en la caza de un campeonato que habéis logrado 34 veces. Es realmente conmovedor.

El encuentro ante Osasuna es otro ejemplo de que hay que ser muy testarudo para no hincar la rodilla. Era el clásico día donde tu equipo puede estar 350 minutos sobre el terreno de juego, que no va a marcar un gol. Y encima un gol que, con LaLiga como está, te permite ser claro candidato, a bajarte de la lucha. Así está el campeonato. Un poste del Elche o un cabezazo de Don Militao, lo cambian todo. No Limitao. Don Militao. ¡Cómo es el puñetero fútbol! ¡Por eso nos gusta tanto! ¿Quién iba a pensar que el defensa que todos declaraban transferible, ese que todos aseguraban que no tenía nivel para el Real Madrid, iba a convertirse en un central que ahora parece, tras mes y medio, destinado a triunfar y liderar el club más laureado de la historia? Militao ha pasado de ser feliz en la grada, de que le tiemblen las piernas en cada partido que jugaba cada tres o cuatro meses, a jugar con la confianza que tiene Sergio Ramos después de toda la vida en el Madrid. Tiene la seguridad de un puertas de discoteca que mide dos metros por alto y otros dos por ancho. "Por aquí no pasas", y no pasas. Y ojo a los que se han chocado con ese pecho de titaneo. Barcelona, Liverpool o Chelsea. Don Militao lo tiene todo, tiene también gol a balón parado. Entre él y Nacho han conseguido que se valore si no son ahora, antes que Ramos y Varane, la pareja más conveniente para el Real Madrid. Palabras mayores. Gracias, Don Militao, por no haberte ido cedido al Arsenal a pesar de que también eres muy joven y tenías a tres centrales por delante.

El encuentro ante Osasuna, más allá de confirmar que el Real Madrid sigue en la batalla, dejó conclusiones interesantes. Yo sí pondría a Eden Hazard ante el Chelsea. El taconazo que dio en la primera mitad es mi principal argumento. Considero que este ha sido el mejor regreso de Hazard desde que le lesionara Meunier y quizá no esté ni al 50% de su potencial, el que mostró en el Chelsea, pero tienen más calidad que cualquiera de los futbolistas que compiten con él. El partido de Vinicius fue, otra vez, decepcionante. Asensio, a un nivel optimo, sí podría discutir a Hazard, pero no lo está. Viendo los últimos partidos, solo los últimos, antes que Vinicius o Asensio, yo adelantaría en esa lista a Rodrygo. Es cuestión del momento que viven los tres. Su partido fue sensacional. Tuvo el desparpajo y el atrevimiento que le sobra a Vini. No le hace falta correr sin parar y hacer muchas bicicletas para dejar atrás a sus rivales y tiene más clarividencia.

Repasemos el once titular con el que ganó el Real Madrid. Odrioziola, que no le quería Zidane ni en pintura. Militao y Nacho, suplentísimos hasta hace nada. Marcelo, que contaba lo mismo que Odriozola. Casemiro, Antonio Blanco, canterano. Hazard, que viene de una nueva lesión, y los tres que más deberían haber destacado, que más tendrían que haber sido diferenciales anoche y no lo fueron, Benzema, Asensio y Vinicius. Así está peleando el Real Madrid LaLiga. Es increíble. Como también lo es que uno de los futbolistas que más destacaron fuera Antonio Blanco. Lleva cuatro partidos en el primer equipo pero juega como si hubiera ganado cuatro Champions League. Tiene cosas de Xabi Alonso y otras de Toni Kroos. Veremos por donde va su camino, como el de Miguel Gutiérrez. Lateral izquierdo del que siempre he recibido buenos comentarios. Visto lo visto, quizá Zidane debería apostar por él en lugar de Marcelo que ya sabes lo que te va a aportar o lo que no te va a aportar. Quizá te salga esa apuesta como la de Antonio Blanco.