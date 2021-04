Motivos para ser optimista: diez claves para llegar a una nueva final

¿Alguien pensaba, cuando arrancó la temporada, que el Real Madrid llegaría al último partido con las opciones intacticas de meterse en la gran final? Malditos futbolistas y maldito Zidane, no hay un año que no ilusionen a millones de seguidores. ¡Cómo compiten, por favor! Aunque sean inferiores, aunque sientan que les están pasando por encima, aunque no puedan con su alma, cómo honran el escudo y una camiseta con tanta historia. A pesar de las numerosas lesiones, el Covid, jugar cada tres días, siguen vivos en Champions y LaLiga. El único club español que puede decirlo. Falta una batalla más, el próximo miércoles, y aquí van diez claves de esta igualada eliminatoria ante el Chelsea.

El resultado. Históricamente el 1 a 1 no es bueno para el equipo local pero esta temporada es inusual. No hay afición y es casi indiferente si eres local o visitante. Nadie habría dicho que es un buen resultado antes del partido de ayer pero muchos habrán cambiado de opinión tras ver cómo el Chelsea pudo resolver la eliminatoria en solo media hora. Hay una ley en el fútbol y en el deporte muy conocida: "quien perdona, lo acaba pagando". Y yo añado que es más peligroso aún si es al Real Madrid. Es improbable que el Chelsea vuelva a tener un tramo y tan largo en el tiempo donde sea tan superior y en zonas de peligro. Motivos para ser optimista. Touchel dispuso de toda su extensa plantilla, salvo por la ausencia de Kovacic y su baja no es decisiva porque en su lugar está jugando Kante, que fue nombrado MVP del partido de ida. Zidane no pudo contar, de inicio, con dos futbolistas que pueden ser titulares en Stamford Bridge: Valverde y Mendy. Además, Zidane tuvo que tirar de futbolistas que deberían mejorar físicamente para el encuentro de vuelta, como son Dani Carvajal y Toni Kroos. Sobrevivieron pese al error de Zidane. Hubo dos partidos totalmente opuestos anoche. Quien se quede con la primera mitad, creerá que el Real Madrid es muy inferior al Chelsea, pero deben saber que hasta el propio Zidane reconoció ciertos errores que subsanó a tiempo en el descanso. La disposición de sus futbolistas sobre el terreno de juego y la presión sobre el Chelsea fue errónea y por eso encontraron tantos espacios. Zidane, con buen ojo, lo vio y lo corrigió en el vestuario y por eso ya no sucedió tanto en la segunda mitad. Casemiro dejó de presionar a Jorginho y protegió más su zona de mediocentro. Esto me hace pensar que no deberíamos ver en la vuelta esta desigualdad. Sobrevivieron a Marcelo. Da lastima ver así a una leyenda del Real Madrid y, me atrevería a decir que, también del fútbol. Marcelo no está en condiciones de disputar partidos de esta exigencia. Estuvo superado en todo momento. En defensa, pero también en ataque. El partido le pasó por encima. Llegaba tarde a la jugada. Era un querer, porque se veía que quería, pero no poder. Intentaba que su cuerpo fuera a una velocidad qué solo lograba en su cabeza. Y tampoco compensaba su falta de físico con su experiencia. No sabía ni tirar el fuera de juego. Fueron 75 minutos con él en el terreno de juego. 75 minutos de máximo riesgo en los que Zidane pudo tirar la eliminatoria. Varane y Kroos vieron la amarilla al intentar cubrir la zona que dejaba desprotegida. Eder Militao. ha conseguido que no importe demasiado la ausencia de Sergio Ramos. Lo que es la confianza en el fútbol. Ha pasado de ser un futbolista transferible, que no utilizaba Zidane, a ser el jefe de la defensa. Se ha coronado en las últimas semanas. Liverpool, Barcelona y ahora Chelsea. ¿Alguien sigue teniendo dudas? El partido de anoche, por el contexto, era el más complicado de todos. Ataques en los que el Madrid estaba en inferioridad, futbolistas veloces, sin un lateral izquierdo que de seguridad y sin un minuto tranquilo para respirar. El gol. El Real Madrid necesita poco para marcar y el Chelsea no. Y la efectividad es clave en una eliminatoria tan igualada. El Real Madrid disparó dos veces sobre la portería de Mendy. Un gol y un disparo al poste. El Chelsea es un equipo fuerte en defensa (12 porterías a cero en 14 partidos de la Premier con Touchel) pero en siete días seguirán contando con Werner como delantero centro, cuando no es delantero centro. El alemán perjudicó a su equipo y está sin confianza. La gran parada de Courtois es más error del delantero que acierto del portero. Benzema. Y si el Chelsea tiene a Werner, el Real Madrid tiene a Benzema. Ya está bien de infravalorarle. Es un súperclase que tiene gol, clase y carácter. Es más fácil y más cómodo jugar bajo el sol o una noche estrellada con Casemiro, Kroos y Modric inspirados. No fue el caso de anoche. Caía un diluvio y sus compañeros no estaban inspirados. Aun con todo, tiró del carro en unas semifinales de Champions y se puso el equipo a la espalda como hacía Cristiano Ronaldo. Dosificar energías. El Real Madrid, por las más de 50 lesiones (récord de Europa y por mucha distancia) está llegando muy justo de energías al final de temporada. Se vio ante el Getafe, ante el Betis y anoche ante el Chelsea. Querían la pelota, no correr y que pasara este chaparrón. Creo que sintieron que no era el día para competir y ahorrar carreras para el encuentro de vuelta. Este sábado se miden ante Osasuna y Zidane debería pensar en hacer muchas rotaciones. Hazard. ¿Puede ser decisivo? ¿Soy demasiado optimista? Es un jugador diferencial, en condiciones normales, es el jugador más diferencial de toda la eliminatoria, y no tiene a penas kilómetros en sus piernas. Atrae rivales, liberando a compañeros y creando espacios y aunque no tenga todavía desborde, que no lo sé, tiene calidad y claridad. Vinicius ha vuelto a bajar su nivel un par de peldaños y Asensio sigue estancado.

Balón parado. El Real Madrid es, para mí, el equipo más fuerte a balón parado. En saques de esquina, faltas laterales... Lo ha demostró, otra vez, ante el Chelsea y en una eliminatoria igualada, con pocas ocasiones, puede ser decisivo. Lo hemos visto en muchas ocasiones.

El fin está cerca. Es posible que la temporada del Madrid acabe la semana que viene. Si es así, poco que reprocharles a los futbolistas y a Zidane que sigue exprimiendo a cada jugador hasta la última gota. Estos malditos nunca se rinden. Quizá sólo el Madrid es capaz de resistir en estas circunstancias en la Champions League. Gracias por este mes de mayo tan inesperado.



