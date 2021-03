¿Hay Liga para el Real Madrid? Sí, hoy está un poquito más complicado pero el tanto de Benzema no echa al Madrid de la ecuación. ¿El empate fue justo? No, ni con la última media hora con el Atlético replegado o con el vértigo habitual de Simeone con el marcador a favor y siendo superior. ¿Siendo inferior, el Madrid puede sentirse perjudicado por el arbitraje? También.

Es la historia de siempre. Tampoco quiero centrarme demasiado en algo que es evidente y no presenta demasiado novedad. El Real Madrid roba, lo hace siempre. Hoy, otra vez. En una jugada que con las reglas de toda la vida no es penalti, pero desde la llegada del VAR es tan clara como el mal partido de Benzema pese a su gol. Mano que ocupa más espacio y, aquí está la clave, impide que le llegue la pelota a un jugador rival. Es tan claro que desde la sala VOR le corrigen a Hernández Hernández y le dicen que es penalti. Aún así, aún con el reglamento, aún viendo las imágenes, no pitó penalti en un tipo de jugada que se ha señalado como tal en decenas de ocasiones esta temporada. Luego dirá Velasco Carballo que el criterio lo tiene claro. Ni con este partido se callarán los clásicos comentarios de "el VAR ayuda al Madrid" y derivados.

Dicho lo cual —que el penalti no lo oculte, conmigo no pasará—, hay que destacar el horrible partido del Real Madrid, que no fue superior hasta que le entró miedo a Simeone en el último tramo del derbi. Hasta en las derrotas, salvo alguna excepción, he comentado que el Madrid ha competido al máximo. En este derbi el equipo de Zidane no ha sido mejor en nada. No defendió bien, porque el mejor de los suyos fue Courtois y con claridad. No atacó bien y, lo más sorprendente, no dominó el centro del campo. Ahí hay que hablar bien de Simeone, que ideó un esquema perfecto para inhabilitar a Kroos y Modric. No consiguieron imponer su ritmo, siempre con alguien encima. Cuando pasa esto, que no es habitual, aparece Benzema o los dos acompañantes de éste, pero insisto en que el partido del francés, pese a su gol, fue tan decepcionante como el de Rodrygo y Asensio. La cuestión es que con este último uno ya empieza a cuestionarse si aparecerá alguna vez de aquí a final de temporada. Y no será por las oportunidades que le da Zidane.

El francés no tardó en mover sus fichas. Punto positivo. Valverde y Vinicius dieron otro aire al equipo y justo lo mismo le pasó al Atlético con la entrada, entre otros, de Joao Félix. En su caso le dieron otro aire... negativo. Que se deje de gestitos y se ponga a jugar. Pese a esto, no creo que el partido cambiara por méritos de Zidane. Más bien fue por demérito del Cholo y es algo que ya le ha pasado en más de una, dos, tres, cuatro veces... la verdad que he perdido la cuenta. Todo el elogio que debe recibir por la primera hora de partido en todos los sentidos, se eclipsa por echar al equipo atrás. Es como si no llegara a creerse que puede ser mejor que el Madrid y ganar así. Llevó el partido a —como le gusta decir— lo que más les interesaba. Buscó y consiguió presionar más arriba de lo que suele hacer en los partidos grandes y provocó errores groseros de todos los futbolistas del Madrid en la salida de balón. No generó demasiado pero fue suficiente para imponerse. Ya he escuchado a Simeone decir que fue el Madrid quien, por necesidad, les echó atrás. Sus feligreses le compraran esa teoría como en tantas ocasiones en el pasado.

El Real Madrid persiguió sombras durante mucho tiempo. Le costó sacar el balón, no presionó arriba, no se impuso en ninguna zona del campo y su ataque es digno de un equipo de media tabla. Si Benzema no tiene el día, no hay nadie que muerda arriba ni con desborde, movimiento sin balón o asociación. Casemiro es el más peligroso en ataque porque simplemente es el factor sorpresa. Con esto está dicho todo. Es casi imposible ganar una Liga con un balance ofensivo tan pobre de goles e incluso de ocasiones. El Madrid titubeó con un match point y un error no forzado de Simeone permitió que el partido continuara. Da las gracias el madridismo y también el FC Barcelona.