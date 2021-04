Podría haber sido una Liga especial, como aquella de Capello

El Real Madrid tiene 34 Ligas. Tiene tantos títulos que, no hace mucho, tuvo que ampliar sala de trofeos del Santiago Bernabéu. Una Liga más o una Liga menos, no va a cambiar la historia de este club. Es imposible recordar cada Liga conquistada y todos sus detalles. Son tantas que algunas se olvidan a los pocos años pero cada aficionado tiene especial algunas conquistas que se llevará consigo a la tumba. Yo, por ejemplo, recuerdo con cariño LaLiga que lograron con Fabio Capello en el banquillo. Estaba Roberto Carlos, que marcó un tanto decisivo al Recreativo de Huelva, Higuain, con su mítico tanto al Espanyol, José Antonio Reyes y Diarra, que marcaron, remontando como no, ante el Mallorca en la última jornada en el Bernabéu, Raúl González Blanco, por supuesto, o un especialmente emocionado, David Beckham. No digo que esta Liga fuera a ser igual que aquella del 2006-07, pero sí creo que había despertado en mí un interés similar, incluso más que la Champions League.

El Atlético de Madrid es líder desde el mes de noviembre. Han llegado a tener 11 puntos de ventaja y el Real Madrid, además, estaba descartado, con cierta lógica, por unanimidad. ¿Se imaginan lo que hubiera sido acabar ganando esta Liga? El Atlético de Madrid haciendo su mejor Liga en toda su historia y el Real Madrid todavía sin afrontar una renovación que llega dos años tarde. Hubiera sido un golpe histórico muy duro. Quizá no le interese dar más golpes a un club vecino al que han ganado ya dos finales de Champions League. Lo entiendo. Tienen amigos, vecinos o compañeros de trabajo que le caen bien y son del Atlético. ¿Qué más da una Liga más? Sí, lo sé, pero sepan que hubiera sido una conquista única. Ninguna de las 34 anteriores se le habría parecido. Hubiera conseguido un lugar especial junto a esas Ligas que cada uno guarda con cariño.

Es probable, tras el empate ante el Betis, que LaLiga sea para Barcelona o Atlético de Madrid. No está perdido pero ya es bastante complicado y a mí me va a dar especial rabia porque el Real Madrid, Zidane y sus futbolistas, habían hecho un gran esfuerzo para reengancharse a una competición que tenían casi imposible y que van a dejar escapar por dos empates a cero que saben horrible cuando un título está tocando a su fin. No es lo mismo empatar tras una gran actuación del portero rival, una decena de ocasiones desperdiciadas y decisiones arbitrales en tú contra, que empatar como hicieron ante Getafe y Betis. Una sensación de que tampoco pasa nada, que esto es lo que hay o que estaban pensando en el partido del martes ante el Chelsea. Espero que esta última teoría no sea cierta. Pensar en la Champions ha podido costar una Liga por la que venían peleando en 32 largas jornadas con tantas lesiones e inconvenientes.

Ante el Getafe entendí las circunstancias. Muchas lesiones, jugadores agotados tras eliminar al Liverpool, cuatro canteranos y futbolistas en posiciones en las que no han jugado nunca. Ante el Betis, no. En los primeros 15 minutos fue un monólogo del equipo verdiblanco con un porcentaje de posesión elevadísimo y propiciado, además de por la calidad de su plantilla, por la nula presión de los jugadores del Real Madrid. Sin dominar la posesión y tampoco sin contraataques. Es complicado salir en velocidad cuando está Isco en el centro del campo. Si ya ralentizaba el juego cuando era un súper clase, que hasta Del Bosque se lo achacó en público con la selección, imagínense ahora que está en su peor momento. Solo recuerdo un par de acciones de Benzema en toda la primera mitad. Se vio poco de muchos futbolistas y tuve la sensación de que ellos no eran conscientes de que estos dos puntos fueran tan importantes. He visto más rabia otros días.

No jugo mal el Real Madrid, ni mucho menos. En la segunda mitad mejoró algo pero para mí insuficiente. En algún momento pudo llegar el gol, se podía intuir pero fue más porque el partido se volvió descontrolado. Con los dos equipos ordenados, seguro que estaba más contento Pellegrini. El juego del Real Madrid volvió a ser bastante plano, un mal endémico en este equipo cuando no les presionan arriba y tienen espacio para correr. Fíjense que la mejor ocasión, que resuelve horrible Vinícius, llega tras un saque de esquina a favor del Betis, un equipo que ha mejorado sus defectos. Ya no dejan tantos espacios, ya no son una verbena en defensa. Guido Rodríguez es esencial y tengo la intuición de que acabará en un equipo que dispute la Champions League con frecuencia.

Que no se me olvide mencionar a Eden Hazard. Volvió por enésima vez pero, ¿su regreso pudo ser distinto al resto? Quizá me precipite pero le vi bien, con esa aceleración inicial que le caracterizaba en el Chelsea. No se escondió, pese al miedo que podía tener, y encaró. Veremos si me equivoco pero creo que puede ser importante en la Champions League y en el Real Madrid me comentan que está en su peso idóneo.