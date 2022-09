No había empezado el partido y cientos de aficionados del Atlético de Madrid ya se habían puesto de acuerdo en llamar "mono a Vinícius". No fue algo puntual, un acto esporádico de unos pocos, porque minutos más tarde, durante el partido en sí, fueron capaces de coordinarse tantos como para que se escuchara por la televisión el sonido que hacen los monos y desearle la muerte. ¿Fue todo el estadio? Por supuesto que no, pero tampoco escuché como el resto reprobaba a sus compañeros de grada y, claro, el comunicado del Atlético de Madrid censurando este comportamiento ni está, ni se le espera ya.

Poneos en el lugar de Vinícius por un instante y pensad en lo que ha debido de sentir durante toda la semana pasada. Debates sobre si intenta humillar con sus bailes, poniéndole en el centro de la diana porque "es un provocador"... una campaña tan poderosa e influyente que hasta el mismísimo Pelé, el mejor futbolista de la historia de su país, se pronunció. Y después de tener que sufrir todo esto, de verse obligado a aislarse del resto del mundo, le tocaba todavía escuchar cómo le deseaban la muerte y le insultaban por su color de piel, con lo especialmente doloroso que debe ser. ¿Se dan cuenta de la fortaleza mental que tiene Vinícius? ¿Se han parado a pensar qué ha hecho Vinícius para merecer esto?

Vinícius no ha hecho absolutamente nada. No ha realizado ninguna declaración en la que haya faltado el respeto al Atlético de Madrid o sus aficionados. Es más, creo que no lo ha hecho de ningún club en todo el mundo. El único error de Vinícius es vestir de blanco y jugar cada vez mejor en el Real Madrid. Y esto me lleva a una conclusión: la sociedad, en general, tiene que reflexionar sobre todo lo que ha sucedido. No puede ser que una persona que no ha hecho absolutamente nada tenga que vivir todo lo que he mencionado.

El origen de este lobby está en la prensa deportiva, creando un debate absurdo. ¿Es Vinícius un provocador? Esto no iba sobre su color de piel, eso fue una mala interpretación de la inoportuna expresión "hacer el mono" en un programa de televisión. El debate inicial se desvirtuó y se les fue de las manos. La chispa que originó este caldo de cultivo es de la prensa, pero no han sido los únicos responsables. Koke, capitán del Atlético de Madrid, en lugar de reírse sobre el lío que se iba a armar seguro, lo que tendría que haber hecho es apagar ese incendio que iba a tener su máxima llamarada el domingo. "Quizá haya lío si celebra el gol bailando, pero no debería ser así. Espero que la afición del Atlético de Madrid respete a Vinícius como espero que se respete a nuestros jugadores en cualquier estadio de fútbol". Si hubiera dicho esto, Vinícius, su compañero de profesión, quizá no hubiera tenido que soportar algo que él nunca vivirá, que le insulten por el color de su piel. Quizá no hubiera cambiado nada, pero aun así, Koke hubiera actuado responsablemente.

Y falta el club Atlético de Madrid. No espero nada de la directiva. No escribieron ni un tuit cuando aficionados del club insultaron a Peter Federico, futbolista del Real Madrid Castilla. Insultos, de nuevo, racistas. La directiva es cobarde, es tan esclava de su afición que no puede ni escribir un tuit denunciando algo de lo que seguro que sienten vergüenza la mayoría de la hinchada del Atlético de Madrid. Aquí no pasará nada. Koke, Simeone, Enrique Cerezo y quien quieran añadir a la lista. Todos van a ponerse de lado. Vinícius no ha hecho nada para sufrir esto, pero al menos todo esto ha servido para retratar a todos los responsables. A la prensa deportiva, a Koke en este caso, a la directiva del Atlético de Madrid y a parte de una afición que debía estar expulsada de su estadio desde hace demasiado tiempo.