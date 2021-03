Va a ser verdad que Zidane sabe más de fútbol que nosotros

Recuerdo cómo el 5 de febrero nos mirábamos Juan Pablo, Gonzalo y un servidor en mitad de FútbolesRadio con cara de sorpresa. “Nunca había escuchado así a Zidane", coincidíamos. El francés, una persona que estaría tranquilo en mitad de una invasión marciana, se alteró sin venir a cuento y pidió respeto y una oportunidad para que les dejaran pelear por LaLiga y la Champions League. Venían de perder ante el Levante y días antes habían caído eliminados en Copa del Rey y Supercopa de España. Pues una vez más y no sé cuántas veces van ya, Zidane tenía razón y el resto no. No es que no le diéramos la oportunidad al Real Madrid de saltar al césped y ganar cada partido, pero la realidad es que todos, yo el primero, no pensábamos a estas alturas que estarían a tres puntos del Atlético de Madrid y sería el único club español en liza en la Champions League. ¡Qué jodido es matar al Madrid, siempre! ¡Y más con Zidane!

Desde que Zidane levantara la voz en sala de prensa ante una pregunta que no tenía ninguna maldad, el Real Madrid ha ganado 8 partidos y ha empatado dos. Está invicto. Podemos discutir su fútbol pero teniendo en cuenta los recursos que tiene con la actual plantilla, la plaga de lesiones que sigue sufriendo, yo sí le doy mucho mérito a lo que está haciendo Zidane. Él no pone excusas, exprime al máximo sus recursos, sean los que sean y se pone la misma exigencia a pesar de las circunstancias. Da igual que no haya contado con Hazard, que no haya llegado ni un solo fichaje o que tenga que tirar de medio Castilla, si el Real Madrid no gana LaLiga o la Champions, la temporada será mala. Solo así, con esta mentalidad, pueden seguir teniendo a su afición enganchada e ilusionada cuando un 5 de febrero solo pensaban en qué verán en Netflix o HBO en las últimas semanas de competición. Parecía que a esta naranja no le quedaba zumo y Zidane sigue exprimiendo hasta la última gota.

A modo de esquema intentaré simplificar las que, para mí, están siendo las claves de un nuevo resurgir en el Real Madrid.

Benzema. Es el primer nombre que me viene a la cabeza. Desde esa rueda de prensa, 8 goles en 7 partidos. Como él mismo dijo, “juego para los que entienden de fútbol". Si a alguien no le gusta, es que no tiene ni idea de este deporte. He mencionado sus goles pero todos sabemos que su aportación no se queda ahí porque es incapaz de quedarse en el área esperando a que sus compañeros construyan y él, simplemente, remate. Imagínense a Benzema junto a Haaland.



El centro del campo que forman Casemiro, Kroos y Modric . El brasileño es decisivo hasta evitando un gol en una barrera. Hasta en eso, algo en lo que parece que es imposible destacar, él lo hace. Aportó goles cuando Benzema no los metió y ya no tengo palabras para Modric y Kroos. Solo diré hoy para cuando se vuelva a dudar del alemán porque no tiene físico e intuyo que irá perdiendo poco a poco lo que tiene, que el fútbol es para inteligentes y él lo es y mucho. No tiene desborde pero fíjense en la asistencia del primer gol. No tiene velocidad para presionar arriba pero fíjense en el robo del segundo gol. Y su fuerte es la técnica.



Nacho Fernández. ¿Alguien sigue diciendo ese comentario tan usado e inexacto de que “simplemente cumple? Sergio Ramos tuvo que pasar por el quirófano y no se le ha echado de menos. ¿Saben lo que significa eso? Es una barbaridad. Aunque me salga de este periodo de tiempo que comento, ya frenó a Lukaku cuando el Madrid se jugaba las castañas en Champions y lo ha vuelto a hacer. No le recuerdo un error importante y en muchos, como en Vigo, ha estado de sobresaliente. Es un pedazo de central y el Real Madrid tiene mucha suerte de tenerle. Es un prodigio físico y es, como Lucas Vázquez, jugadores clave en la confección de una plantilla. ¿Alguien prefiere a Militao?



El físico . Sí, sé que no es el gran fuerte del equipo porque, sin ir más lejos, es el club con más lesiones en toda Europa. Me explico. Los futbolistas que están sanos y que nunca o casi nunca sufren ni si quiera una molestia, demuestran un nivel físico muy alto. Mendy, Nacho, Varane, Lucas, Modric, Casemiro, Vini Jr... Solo así han podido disputar estos 10 partidos sin casi rotación.



Inteligencia. Como ejemplo la segunda mitad ante el Celta. Quizá hayan sufrido mucho los aficionados blancos pero los futbolistas del Real Madrid, como Zidane, son conscientes de que su nivel no es el mismo de otras temporadas y no pueden dominar la mayor parte de los partidos. Ser consciente de tus limitaciones es el primer paso hacía la victoria. A este Madrid le conviene mucho, con el marcador a favor, estar seguro atrás, todos juntos, y aprovechar la velocidad al espacio de Vinicius, Asensio, Valverde o Benzema.

Y todo esto a pesar de los árbitros. El dato de los penaltis es anómalo y no voy a insistir hoy cuando no ha habido acciones de este tipo. Sin embargo, ante el Celta superaron el penalti surrealista sobre Sergio Ramos que fue señalado al revés, como falta de Sergio Ramos. Es la primera vez en mi vida que veo una amarilla como la que recibió Modric. Es una aberración. No habrá polémica esta semana simplemente porque el disparo de Aspas dio en el poste y no un par de centímetros más a la derecha.