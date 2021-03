Y qué importa si no vuelven a ganar una Champions

Este martes por la noche me dirigía a mi casa dando vueltas a lo que acababa de vivir en El Primer Palo. Regresaba con la sensación de haber vivido una tertulia que no tocaba, una tertulia que, estoy seguro, será similar a la de este jueves o viernes. El debate giraba en torno a sí el Real Madrid tenía nivel para pasar a semifinales o si estaba a la altura de City, Bayern, PSG o Liverpool para ganar la Champions. Para ver si era una cosa nuestra, hice el ejercicio de comprobar si en otras tertulias cayeron en lo que para mí es un error y, efectivamente, pasó igual. Es como si no se pudiera hablar bien del Madrid. Si hubiera caído eliminado o incluso sí se hubiera clasificado, pero con sufrimiento, ahí se se habría profundizado en si estuvo a la altura Zidane, la valía de la plantilla, la planificación deportiva o el pobre juego del equipo, pero como el Real Madrid se clasificó, ganó por un balance de 4 a 1, fue claramente superior a su rival, tocaba hablar de algo que ya sabe cualquier aficionado al fútbol, ya no un madridista, que este Madrid es mucho peor que el de hace años y es muy complicado que gane la Champions. Con 34 años ya he vivido lo suficiente como para saber que se pueden estar bastantes años sin superar los octavos de final y que estos momentos el aficionado tiene que disfrutarlos y el periodista, valorarlo.

Otro error de muchos periodistas que suelen tener un gran altavoz además, es que hablan de oídas. El Atalanta era uno de los mejores equipos ofensivos antes de enfrentarse al Real Madrid. Tras marcar un gol en 180 minutos y a balón parado, para esas mismas personas, el Atalanta ya no tiene nivel para mantener la categoría en LaLiga. Análisis que hacen solo por dos partidos. Yo no veo la Serie A pero me fío y respeto a compañeros que sí lo hacen y han valorado en justicia al equipo de Gasperini. Todos coincidían en que practican un fútbol de vanguardia, innovador y del que saca petróleo ya que tiene un presupuesto y una plantilla que por calidad debería estar en mitad de la tabla en Italia. Los datos, que sí que puedo analizar yo, hablan de un equipo con un potencial ofensivo superior al del propio Real Madrid porque solo Bayern de Munich, Inter de Milán y Manchester City han hecho más goles. Pues llega la eliminatoria, la misma en la que arrollaron por 8 a 4 al Valencia hace un año, y 4 a 1 para el Madrid. El análisis es sencillo: la Atalanta ha intentado hacer lo que hace siempre pero, simple y llanamente, el Madrid no les ha dejado. Y ahora no toca jugar a predecir el futuro, un juego muy periodístico, toca profundizar la gran eliminatoria que ha hecho el Real Madrid.

El aficionado del Real Madrid no es tonto y sabe, porque lo sufre más de lo que les gustaría, que su equipo juega mal, que es una época de transición y que toca esperar, pero también que hay días en los que da gusto verles competir, en los que Zidane parece tenerlo todo controlado, que los años no pasan por muchos de sus jugadores y que hay que disfrutar y valorar estos escasos días, independientemente de si acaban ganando la Champions porque es probable que no vuelvan a alzar la orejona. Y en ese caso, yo les pregunto. ¿Qué importaría? ¿No valdría ya con lo que han ganado, con todas las tardes y noches de alegría que han vivido gracias a ellos? Yo sé que sí, que aunque se enfaden de vez en cuando o se duerman con partidos como el disputado ante el Elche, están agradecidos y son conscientes de que ahora toca asimilar esta etapa y, como hacen los ancianos, apreciarlo todo aun más, por la perspectiva que te da el tiempo y disfrutar más, por su escasez y añoranza, todavía, de vez en cuando, los regalos que nos dan estos “abuelos", de como Modric, Kroos, Benzema y Sergio Ramos, siguen dignificando este deporte, compitiendo año tras año por pasar una simple ronda más. Si no supiéramos su DNI y solo nos basáramos en lo que vemos en el terreno de juego, ninguno acertaríamos sus respectivas edades.

Benzema no es un goleador pero lleva 70 en Champions League y está a uno de Raúl González Blanco y a 2 de Lewandowski. Y es cierto que no es un goleador, es algo más porque lleva 27 asistencias, a dos de Iniesta y tres de Xavi Hernández. Lo que está haciendo Modric no es normal. Ya solo por el hecho de no lesionarse en la temporada más propicia para ello pero es que corre en defensa lo que no ha hecho en su vida. Me extraña que Kroos no tenga un marcaje individual en cada partido que dispute porque él solo puede dominar todo lo que pasa en el campo. Siempre acaba imponiendo su guion. Se juega a lo que él quiere. En este afán por disfrutar del momento, sí me da rabia que Kroos y Modric no hayan tenido un contexto esta temporada para que su fútbol haya brillado aún más. Han fallado sus compañeros, pero ellos no. Y Sergio Ramos, como Zidane insista en la defensa de tres centrales, puede jugar hasta los 40 años. Y no lo digo de broma. Destaco a estos cuatro futbolistas pero todos rindieron a un excelente nivel y algunos por encima del que venían mostrando como es el caso de Vinicius.

De repente, volvió a explotar. Vinicius ya tiene un "Top 10" espectacular de "no goles" pero tiene también tiene una personalidad impropia de su edad y de cualquiera ya. ¿Quién puede llevar el peso del Madrid, fallar y volver a intentarlo sin miedo? Ahí está Asensio. Ya no es hacerlo con 20 años, es hacerlo con 25 o 30. No es sencillo y ahí Vini ya tiene mucho ganado. Además tiene desborde y velocidad, cualidades que pocos más tienen en la plantilla y en el mundo, le sobra ilusión y eso sí, le falta definición. No ha mejorado en algo clave pero aunque no lo hiciera, ya es un jugador útil para el Real Madrid. Denle espacios para correr que algo sacará él o sus compañeros. No creo que tenga que ser titular todos los partidos y que el equipo dependa de él pero sí tiene un hueco en la plantilla. De eso no tengo dudas. Es un recurso que sí querría cualquier equipo.

La eliminatoria del Real Madrid ha sido casi de sobresaliente. Es curioso pero su peor momento fue cuando se quedó contra 10 en Italia. Y aún así, creo que el Madrid tuvo otra virtud y es que nunca se expuso demasiado en defensa en busca del gol. Dominaron los tiempos y un aspecto que no quiero que pase desapercibido: el físico. El Real Madrid mostró su calidad técnica pero también una fortaleza física, ganando duelos al choque y a larga distancia donde destacaron Lucas, Vini y el polivalente Mendy que juega de absolutamente todo. Y por último, hay otro dato que me gustaría que supieran. El Real Madrid ha sido mejor que la Atalanta, pero ha tenido decisiones arbitrales que han jugado a su favor y esto no se puede obviar. Una roja en Italia y un penalti en Valdebebas. En los últimos cinco partidos del Real Madrid en Champions League, les han pitado dos penaltis a favor. En los últimos 22 en LaLiga, cero. Remar con la corriente a favor es clave para lograr títulos. Quizá en cuartos de final la roja o el penalti caiga del bando contrario y no ganen la Champions o LaLiga, pero yo les pido que valoren y disfruten de unos futbolistas que ya son leyenda.