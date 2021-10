Vinícius Júnior ha logrado algo realmente complicado en España. Ha conseguido que los periodistas deportivos de este país cambien su opinión. En mayo era un futbolista que no valía para el Real Madrid porque "no tenía gol" y eso "no se podía entrenar". Era el comentario generalizado. Un verano después no hay nadie que se atreva a afirmar algo similar a no ser que tengas una enfermiza demanda de atención y quieras destacar. Es evidente que mientras estábamos tomando el sol en la playa, Vinícius seguía trabajando. Continuaba, proseguía, su puesta a punto porque esto no es fruto de un mes duro, no es la dieta milagro. Eso no existe. Si quieres adelgazar 20 kilos, si quieres pasar de no tener gol a marcarlos a pares, solo hay un método y es el día a día y eso es lo que ha hecho Vinícius, que nos está dando una lección a todos los que le sentenciamos antes de tiempo.

Los datos son contundentes. La pasada temporada, Vinícius marcó seis goles y repartió siete asistencias en 49 partidos. Pues en la presente campaña, con 38 partidos menos, ya ha superado su marca goleadora. Lleva siete en en 11 partidos, además de cinco asistencias. Y recuerdo que Vinícius no es delantero centro, es extremo y acaba de cumplir 21 años. Es decir, que está lejos de su madurez deportiva. Quizá alguno haya pensado que era mayor. Es lógico ya que lleva tres años asumiendo, como si fuera ir a comprar el pan, la responsabilidad ofensiva del Real Madrid, el equipo más importante y exigente del mundo. Si con Gavi, futbolista del Barcelona, destacamos su personalidad porque no le quema la camiseta con 17 años, ¿por qué con Vinícius no valía el mismo baremo y le exigíamos desde el primer día lo que está haciendo ahora? Como dijo Paula Badosa este pasado domingo, en otra lección que nos regala un deportista a una prensa que va más rápido que el tiempo, exige lo mismo a personas que son distintas y es categórica en sus conclusiones. Cada uno tiene sus tiempos y da la impresión de que el de Vinicius ya ha llegado.

Quizá hasta lo menos importante sean los números de Vinícius, la estadística que acabo de comentar. Creo que lo más relevante debe ser lo que sucede dentro de su cabeza cuando tiene al portero delante. Es como si antes sonara un concierto de heavy metal antes de golpear la pelota, y ahora solo hubiera silencio y paz, como si el resto del mundo se congelara y él tuviera tiempo para levantar la cabeza, pensar y escoger la mejor opción. Vean la diferencia en la elección final. Ahí está la clave. Antes tiraba con la derecha cuando debía hacerlo con la izquierda y viceversa. Antes utilizaba el empeine cuando requería el interior, y viceversa. Antes disparaba fuerte y al centro y ahora la pica por encima del portero, como sucedió anoche en uno de los goles ante el Shakhtar. Las ganas y la ilusión las tiene intactas y sí continúa así, yo ya sí veo ya brotes verdes para pensar que Vinicius puede ser un jugador top mundial. Ya marca goles similares a un tal Cristiano Ronaldo.

Vinicius fue el hombre más destacado. Para eso marcó dos goles y repartió otro. Puede ser un jugador diferencial para pensar en cotas mayores a corto y largo plazo, pero de la victoria ante el Shakhtar Donetsk también quiero destacar a Carlo Ancelotti. El sabio que corrige, será más sabido. No es habitual que un entrenador admita sus errores en público y el sí lo hizo cuando fue preguntando por los tropiezos ante Villarea, Sheriff y Espanyol. Este martes no hizo nada raro y se notó, porque aunque Lucas Vázquez no sea un lateral derecho de excesiva confianza, sí es el mejor de la plantilla en esa posición cuando no está Dani Carvajal. Es evidente que también mejora el grupo con Mendy de lateral izquierdo. No se notó su larga ausencia por lesión. Gana el Real Madrid con el francés por lo que aporta en esa banda y porque así está más tranquilo Alaba y si Alaba está más tranquilo, también lo está Militao y si Militao está más tranquilo.... Esa tranquilidad que te dan los tres de siempre en el centro del campo porque es necesario tener jugadores como Valverde o Camavinga en una plantilla, pero mientras estén Casemiro, Kroos y Modric bien, que nadie se atreva a cuestionarles.