Al tanque por mediocre

Soy de las primeras personas que desde Europa se interesaron por el hip hop y luego por el rap, tuve el privilegio de ver en vivo a los grandes autores de rap aquí en Francia durante los ochenta. Compartí siendo miembro del Gran Jurado todo un Festival de Cannes con MC Solar, por cierto, de una cultura y una decencia envidiables.

Mi hija es rapera, de las más altas voces jóvenes del rap franco-cubano ahora mismo en Francia. Un ejemplo aquí y aquí.

De modo que conozco bien aquello de lo que escribiré. Escribiré del rapero Pablo Hasél, de quien no sé todavía si ese es su nombre verdadero o artístico, tampoco he visto demasiados vídeos suyos como artista, porque apenas aparecen. Lo único que me sale es esto, entre otros vídeos donde lo ponen como una víctima frente a la “fascista” España, y tal y tal…

Bien, ya cuando vi ese vídeo en donde grita, puño en alto, “¡Hasta la victoria siempre!”, o sea, lema o consigna cheguevarista donde los haya, pues, qué les voy a contar, ya partir de ahí supe por dónde iba la candanga de este nuevo mártir y etcétera y demás...

Citar en el momento de su detención a un cobarde criminal como el argentino Che Guevara es como mínimo de analfabeto de manual. Al Che Guevara, nada más y nada menos, quien fusiló a una gran cantidad de cubanos con el tiro a la nuca, que habló de los negros africanos y homosexuales y hasta de los indios mexicanos con un desprecio y un racismo inaguantables, ya define a este rapero, quien no debe ignorar una información que está en todas partes, hasta en El País, el mismo diario que publicó el vídeo de su detención. Aunque no olvidemos que el rapero Hasél ha sido detenido por enaltecimiento del terrorismo, entre otras lindezas.

Y entre esas otras lindezas está la de llamar “fascista” a España. Esta gente que se vuelve famosa de la noche a la mañana por ciertas mariqueras dan dentera; ¿quién ignora a estas alturas que el fascismo nació del nacional-socialismo? O sea, de un extremismo nacionalista y del socialismo leninista, de lo mismo que él defiende, y que es él en resumen con toda su humanidad de obeso. También atacó a la monarquía y poripallá, o sea, otra vez con la cantilena de la Monarquía que ya está como muy gastado eso, digo.

Si me hubieran dicho que hizo un rap en contra del Partido Comunista Chino, y de la plandemia, o en contra del retaco asesino coreano de Corea del Norte. Pues bueno, mira, igual que sí… Pero no, es contra el rey de España, la Monarquía y por supuesto España… Hijo, eso está mal, pero además, es que está remal por falta de originalidad. Sabido es que todo el que quiere publicar en Alfaguara debe escribir una novela sobre la Guerra Civil Española y tal, ah, y del bando correcto de los republicanos, y ya está… O todo el que quiere salir en la tele, pues a atacar a una niña, siempre que se llame Leonor de España, futura reina española, y no Greta Thunberg, la sueca iletrada mentirosa del cambio climático.

A mí, viendo imágenes de Pablo Hasél, pues, lo siento, macha, no me da rapero para nada, más bien se me da un aire al Fidel Castro de joven. Sí, a aquel gordito, pesado, criado y mantenido por los curas, a los que luego mandó a fusilar o de cabeza y sin contemplaciones al exilio. Sus mofletes enrabietados provocan más gana de reír que otra cosa y su puñito en alto, así como todo pulcritud y aturdimiento… Es que me cago toa, de la carcajada.

¿Su arte? ¿Qué arte? Puro meprobamato, basura diletante. Ni es rap ni es nada, sólo consignas lastimosas y politiqueras políticamente correctas de las peores.

Por eso, pensándolo bien, yo a este muchacho lo mandaría pal tanque más bien por mediocre. Igual que a la otra que se soltó un discurso fascista y antisemita y que declaró que ella tiene más que ver con los leninistas de Podemos que con los franquistas de VOX. Vamos, que también la zumbaría a la talega, pero por mala comediante, por mediocrona y no dársele para nada la encomienda que le han encargado. No sin antes averiguar de quiénes ambos han cobrado para tan lamentable espectáculo.

