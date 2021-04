Ni en La Habana de los años cincuenta, donde la balacera andaba sata, suelta y sin vacunar, se enviaron tantas balas por correo. En la España de 2021, Madrid bien vale un puñado de balas mediante sobres pegados ¿con saliva?

Lo que nadie entiende es cuál viene a ser el papel del Ministerio del Interior en esto, y de su ministro, de las fuerzas de seguridad; a no ser que estén tramitando el envío desde algún departamento in situ.

La situación está de bala, nunca mejor dicho. "De bala" en habanero quería decir, precisamente en la época de los cincuenta, que la cosa no andaba sobre ruedas, más bien sobre balas. Pues en el mundo actual no vamos mejor, lo mismo apedrean hasta lapidar y ¡que corra la sangre!, que a modo de duelo se envían balas cual cartas postales o ramos de orquídeas con la intención de ¿intimidar?, ¿chantajear?, ¿o ambas cosas? Propio de leninistas y stalinistas, eso seguro.

Isabel Díaz Ayuso ha recibido sus balas también, y ha pedido serenidad. Es una muy buena respuesta, la sangre fría es lo que se impone en estos casos. Debo reconocerlo, la caliente sólo nos conduce a donde nos conduce... Pero yo de ella actuaría como ha actuado Vox, exigiría una investigación profunda y me portaría como demandante en esa pesquisa.

Por otro lado, qué pereza, que dirían los colombianos… Que Zapatero reciba balas no es nada preocupante, igual las habrá recibido en franco acuerdo y recuerdo amistoso de parte de su amiguete Nicolás Maduro. Con esta gente se sabe lo que se sabe, poco más… Además, ¿a quién a estas alturas le interesaría echarse al pico a Zapatero, como no sea para apoderarse de la mina de oro que cuentan birló a los venezolanos? Chiste aparte, caso que fuese un chiste, ¿por qué el afectado no se presenta también como demandante frente al Ministerio del Interior y su ministro?

Con las maniobras y gracietas que se gasta Merlusko (no es una falta de ortografía) frente o al lado de los terroristas de ETA, también es verdad que habría que cuidarse de tenerlo cerca.

Lo cierto es que todo esto pudiera no servir más que para ir entreteniendo al personal de lo que ya a la vista se va sintiendo como un ultramegafraude tipo Estados Unidos en las elecciones del pasado noviembre. ¿Por qué si no habrán sumado días, dando así más tiempo a que la trampa vaya tomando cuerpo sin delito?

De noche todos los gatos son negros, también dice el refrán, heme aquí tan refranera… Las bolsas de votos en Estados Unidos también lo fueron, negras, de madrugada y con alevosía… ¿Y las balas? Todo es cuestión del cristal ahumado con el que quieran mirarlo. Aunque reitero que aquí lo de las balas me da el tufo a que es como muy secundario.

Huele más a numerito estilo Castro, con sus más de seiscientos atentados de la CIA frustrados, o a un ultramegafraude de los de república bananera. A mí más lo segundo, aunque pudieran confluir ambos.

¿El pueblo? Ah, el pueblo irá a votar tan confiado, con la mascarilla y la vacuna puestas, encima de los hombros un mundo de prohibiciones; sin notar siquiera la inmensa miseria y el horror que se le vendrá encima caso de que vote equivocado. Ojalá la equivocada sea yo.