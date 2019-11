Dimisión ya

¿No les parece que Pedro Sánchez –así como algunos de sus ministros y su propio partido– acumula muchísimas razones concretas para exigirle la dimisión, como se la exigió él a Mariano Rajoy, al que acabó expulsando del poder mediante una moción de censura? A mí me lo parece, es más, estoy convencida de que sobran.

No entiendo entonces a qué esperan los partidos españoles, absolutamente todos, para reclamar la dimisión en pleno de este Gobierno cuyo presidente es un auténtico fraude, sin vergüenza de ningún tipo, con ministros fraudulentos y evasores del fisco de igualmente bajísima calaña y moral, y además y para colmo acaba de salir la condena por la mayor prueba de fraude y robo que ha existido en España, la del caso de los ERE en la Junta andaluza del PSOE.

No acabo de comprender por qué los partidos no buscan ya la manera más expedita de sacar a este Gobierno como se hizo con el del PP, ahora partido opositor; aunque en la actualidad con mayores y más sólidos argumentos.

Es hora también de que la señora Inés Arrimadas termine de darse cuenta de que Ciudadanos no puede seguir por la vía del centro-izquierda, o por esa vía tan veleta que escogieron al final. ¿Por qué? Pues porque el centro no existe más en España. Y no intenten, por favor, acatar los consejos del camarada Manuel Valls, que con el tiempo se fue convirtiendo en un representante de la mutación del Partido Socialista Francés en otro nuevo partido llamado En Marche!, liderado por Emmanuel Macron, y que no ha servido más que para fragmentar las tendencias políticas, dejando paso a los extremismos. Que aquí en Francia sí que son peligrosos porque nada tienen que ver con Vox. Tienen que ver con el clan Le Pen (entre los que yo salvo a Marion Maréchal Le Pen) y con el paquetero ultraizquierdista Jean-Luc Mélénchon, en el extremo de los extremos, tipo Nicolás Maduro.

Urge esa demanda de renuncia. Urge que Pedro Sánchez abandone el poder, por el enorme peligro a las libertades que representa, teniendo a tantos comunistas en equipo, a tantos corruptos, a tantos seguidores de tiranos, a tantos ladrones, y a tantos fraudulentos; siendo él mismo un representante de todo eso al encabezarlos. La prueba más reciente y contundente, su evasiva frente a la prensa en el caso de los ERE.

Espero que los españoles oigan a los que sabemos –porque lo hemos vivido en carne propia– lo que es el comunismo y su destrucción criminal de todo lo que sea prosperidad. Porque de lo que se trata es de prosperidad y de capitalismo, que es lo único que se ha probado que ha funcionado socialmente hasta ahora, con sus aciertos y errores.

Toda esa verborrea de "progreso" y "progresismo" no se esconde más que lo contrario: miseria y descalabro. Para que España prospere es necesario sabotear toda ese comecoco del falso progresismo con banda sonora de La Internacional, y luciendo puñitos alzados hacia el desabrido sol del engaño y del inmovilismo perpetuo.