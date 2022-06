El pueblo cubano, contra la pachanga y el cambio fraude

El pueblo cubano otra vez ha vuelto a lanzarse a las calles desde varias provincias. Estudiantes en la Universidad de Camagüey, como pueden ver en este enlace; el pueblo llano de a pie en Ciego de Ávila, como observarán en este otro enlace; también varios incendios se han ido produciendo a lo largo de la isla recientemente, los últimos en Banes, Holguín, como apreciarán aquí.

Algo muy serio e importante está pasando en Cuba desde las protestas del 11 y 12 de julio de 2021, que provocaron injustas condenas por parte del régimen contra los manifestantes; podemos contar más 1.040 encarcelamientos de inocentes, entre ellos 37 menores.

El pueblo cubano exige Libertad, mediante los recursos que posee, que son pocos. Nunca un pueblo ha estado más solo que el cubano. Pero lo que es peor. Nunca un pueblo ha tenido a más cómplices en su contra, a más traidores. Cómplices directos y tapiñados bajo diversos intentos de cambio fraude. El primer cómplice en contra del pueblo cubano ha sido siempre Estados Unidos, lean en este este artículo de Guillermo Coco Fariñas Hernández lo que es una evidencia vergonzosa desde hace mucho tiempo.

El pueblo cubano ha comprendido que desde 2007 y la era Barack Obama el régimen ha armado su propia oposición, como hizo en la Unión Soviética Feliks Edmúndovich Dzerzhinski​ en época de Vladimir Ílich Lenin. El Gobierno de Joe Biden y el régimen se confabularon ayer y se confabulan todavía –ya no tan en las sombras– para que en la isla se asegure la continuidad del socialcomunismo –ahora lo hacen a todo trapo.

A esa traición al pueblo cubano se han sumado el Gobierno español y la prensa española a través de los ideólogos de comunicaciones del sanchismo. Al parecer Francia también se agrega a la traición desde la alcaldía de París, recibiendo solamente a los representantes del cambio fraude en la figura de artistas socialcomunistas como Tania Bruguera, hija de quien fundó la policía política y secreta en Cuba (Miguel Bruguera), a la que el ministro de Cultura sanchista premió recientemente; Carolina Barrero, que más que una opositora parece una "guagua aérea", debido a lo mucho y tan seguido que viaja por el mundo entero predicando el levantamiento del embargo y más socialismo para Cuba; más "otra hijita de papá militar, general", a la que el socialcomunismo castrista le fusiló al padre, pero aun así ella pide socialcomunismo para Francia y más para Cuba, y su marido "el Terro" por terrorista, como se llama él a sí mismo en su libro (no menciono nombres porque a estos dos les encanta que se les mencione para luego poner demandas, lo que ya hicieron conmigo, perdí una, pero gané la más importante, la que lo pondrá a él en Cuba, en el futuro, en un tribunal por terrorista).

Anne Hidalgo traicionó a los cubanos cuando recibió con tapiz rojo al tirano Raúl Castro, aunque estaba muy advertida por mí, pues cuando fue adjunta del alcalde Bertrand Delanöe sabía de mi boca lo que sucedía en Cuba; además había participado en el homenaje a las Damas de Blanco que organicé con la Alcaldía de París en la época (lo que se puede comprobar en mi tuiter); también la puse siempre al corriente cuando pertenecí a su Comité de Apoyo para que deviniera alcaldesa. Acepté pertenecer a su Comité de Apoyo a mi vez por su implicación en el sostén de la causa cubana, la que no tardó en traicionar cuando invitó y recibió a Castro II en la Alcaldía. Aquí pueden ver lo que dijo entonces y el trabajo que hoy hace derivado de ese encuentro.

En ese encuentro se hallaba la señora Geneviève Garrigos, a quien escribí pidiéndole una entrevista para recordarle que en Cuba se persigue, reprime y encarcela a todo el pueblo cubano, y no solamente a los artistas, como se pretendió en esa reunión. La consejera de la alcaldía contestó insultándome con un tuit, ni siquiera respondió por email a mi email, en el que se evidencia que algo o alguna orden le habrán soplado al oído. Siendo como soy condecorada por mi lucha en defensa de los DDHH en el mundo por esa misma Alcaldía, al recibir su más alta condecoración, la Grande Médaille Vermeil de la Ville de Paris.

Sin embargo, el pueblo cubano ha entendido todas estas artimañas y no quiere saber de ninguna de esta gente, tan mediocres y pusilánimes como el Yunior García Aguilera, el predilecto del sanchismo y del leopoldismo en España, o sea del socialcomunismo mundial.

El pueblo cubano lo que necesita, y los cubanos lo saben, es Libertad y cambios radicales hacia un sistema de pluripensamiento y pluripartidista (sin comunismo), para entonces de manera normal poder disfrutar de todo lo demás. Aparte de lo principal que es la libertad: vida, verdad y compasión; tradúzcalo como mejor lo desee usted en gas, electricidad y sustento; pero los cubanos ya saben que la Libertad radical engloba todo eso.

En cuanto a mí, tratarán de borrarme, ya lo han hecho bastante, todo lo que han querido y podido, me eliminarían físicamente como también ya lo han intentado. No me callaré. La hora de cada ser humano llega cuando Dios quiere. Yo vivo en su amor y en el amor de la Virgen María.