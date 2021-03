Ministro del Interior, tracatán de terroristas

Me pregunta una amiga: “¿No tienes miedo ante tanto acoso contra ti en las redes sociales debido a tu más reciente columna en Libertad Digital sobre Rociito, el guardia civil y el bufón?”. Sí y no. Aunque cada vez más no. Un NO mayúsculo. Hoy voy a ser reiterativa con ese no. Aquí lo suelto:

No se puede ser más tracatán y soplatubo, por no decir chupap…, que el ministro del Interior de España, Fernando Grande-Marlaska. En medio de una pandemia que dura ya casi un año y medio, cuando se avecinan elecciones madrileñas, con nocturnidad y alevosía, este bochorno de mequetrefe acerca a los asesinos etarras al País Vasco. Cuánta pendejería la de este Gobierno y cuánta cobardía la de este ministro o ministre.

No ha pasado nada del fallecimiento de los padres de María del Mar Blanco, tal como ella ha expresado en Twitter, y el Enano-Marlaska acorta el tramo que separa al asesino de su hermano, Miguel Ángel Blanco, de la vivienda de sus familiares. No se puede ser más canalla. Tan canalla, diría yo, como los mismos que él ha favorecido.

Cada día debemos convencer más a los españoles de que hay que sacar a este régimen social-comunista del poder, de lo contrario pronto tendremos al criminal Txapote en cualquier ministerio del Gobierno de España, quién sabe si hasta sustituyendo al propio Marlaska, quien por su parte, no lo duden, saltaría de felicidad.

Esta burla a las víctimas del terrorismo, esa falta de respeto inaceptable, no es sólo sumisión, es además compinchería, aceptación, declaración de falta de principios… Una declaración de falta de principios que avergüenza y que pone como cómplices de asesinato a la mayoría de los españoles que supuestamente votaron por este Gobierno. No se puede ser más traidor y más entreguista.

He leído en algunos artículos de prensa que los periodistas se limitan a narrar el hecho. Los periodistas, la prensa, deben implicarse contra esta infamia.

Describir no basta, debemos levantar las voces y actuar, e impedir que este hecho, que esta miserable traición pueda llegar a término, que los etarras y sus simpatizantes consigan salirse con la suya. Porque salirse con la suya sería abrirles una brecha para que un día no muy lejano alcancen a representar a España como gobernantes. Es a lo que también han aspirado ya en Colombia, por poner un ejemplo. Es lo que hicieron en Cuba, en 1959, esta otra panda de bandoleros a los que todavía sesenta y dos años más tarde llaman revolucionarios.

No por gusto los etarras encontraron inspiración, entrenamiento y refugio en Cuba. No por gusto un espía terrorista es ahora mismo el embajador de Cuba en España, al que ese mismo ministro del interior, con el peligro que eso significa, ni siquiera se plantea expulsarlo de su cargo.

Estoy de acuerdo con María del Mar Blanco, hay que recuperar el Basta Ya y las manos blancas, hay que salir a las calles masivamente y apostarse frente al Ministerio del Interior, abuchear al ministro, reorganizarse en manifestaciones masivas. Pero, sobre todo, por encima de todo, hay que votar el 4 de mayo en Madrid en contra del comunismo y de toda esta gentuza social-comunista que lo único que anhela es implantar en España el terror, y que apoyan a los que condujeron mediante actos sanguinarios a los demócratas y hombres libres a la muerte, y al resto a vivir con el miedo debajo de la piel.

No hay que tener miedo, ahora es el momento de no tenerlo; tal vez después del 4 de mayo sea ya bastante tarde.