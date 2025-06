Arranque muy caluroso de la semana: diez comunidades en alerta por altas temperaturas

Para este lunes 23 de junio, las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) indican una jornada realmente calurosa, con alertas por altas temperaturas repartidas por gran parte del territorio peninsular, que se espera que lleguen a alcanzar incluso los 40 grados. A su vez, se prevé cierta presencia de lluvia y tormentas en la mitad norte, con diversas regiones bajo aviso.

Alertas por altas temperaturas

Para esta jornada, los avisos más destacables son los relacionados con las temperaturas. Como es habitual desde hace varios días, la provincia de Jaén y la zona central de Córdoba se encuentran en alerta naranja por cifras que podrían alcanzar incluso los 40 grados. A su vez, en el nordeste también existe una alerta naranja que cubre la ribera del Ebro de Zaragoza, el sur de Huesca y el centro de Lérida, por máximas también de 40 grados.

Gran parte del resto de territorio andaluz se encuentra en alerta amarilla, por temperaturas máximas de 39 grados que podrían llegar a alcanzar los 40 de manera local. Por otro lado, en el nordeste, Cataluña, Aragón y la Comunidad Foral de Navarra se encuentran en alerta amarilla por máximas de hasta 38 grados.

Además, la AEMET también ha emitido un aviso que cubre la Comunidad de Madrid, gran parte de Castilla la Mancha, Valencia, Alicante, el este de Murcia y la mitad sur de Mallorca. Este es de tipo amarillo y se debe a la llegada de temperaturas que oscilarán entre los 36 y los 38 grados, pudiendo alcanzar incluso los 39 en zonas centrales de Murcia.

Alertas por lluvia y tormentas

En cuanto a la lluvia, se espera que las nubes de evolución comiencen a hacerse notar en el extremo norte peninsular a partir del mediodía. El sur de Asturias y Cantabria, además de la Cordillera Cantábrica de León, Burgos y Palencia se encuentran en alerta amarilla por lluvias que podrían provocar acumulaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora. Además, se esperan tormentas acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento en esta zona.

A su vez, el Pirineo catalán se mantiene en alerta por la llegada de lluvia que provocará la misma acumulación. No obstante, en este lugar las tormentas se esperan de mayor intensidad, con granizo de hasta dos centímetros de tamaño y fuertes rachas de viento que podrían alcanzar incluso los 70 kilómetros por hora. Cabe destacar que la AEMET espera que las tormentas cubran gran parte de Castilla y León, además del territorio riojano y el sur de Aragón. Principalmente, estas serán secas; no obstante, desde este organismo no descartan que incluyan granizo.

El tiempo en el resto del país

Durante la mañana, se espera un amplio predominio de cielos soleados. Sin embargo, tanto la vertiente cantábrica como la zona extremeña esperan una gran presencia de nubes, con la posibilidad de alguna lluvia suave. En general, se prevé una tarde ligeramente inestable marcada por cierta nubosidad media y alta por el sudoeste. En el Cantábrico y el norte de Galicia, los cielos permanecerán nubosos o cubiertos, con chubascos acompañados de tormentas.

Las temperaturas mínimas se mantienen similares a lo que se ha vivido los últimos días y no se espera ninguna más baja que los 15 grados que harán en Pontevedra. Por otro lado, las máximas continúan en aumento en amplias zonas peninsulares y varias capitales de provincia alcanzarán hoy los 40 grados. De hecho, en Ciudad Real la AEMET no descarta que puedan alcanzarse incluso los 41 grados.