La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha extendido el aviso por ola de calor hasta, al menos, el miércoles 13 de agosto, ante la persistencia de temperaturas anormalmente altas en casi toda la Península y Canarias. Las previsiones apuntan a valores de entre 41 y 43 grados en zonas del suroeste y nordeste peninsular durante el lunes y el martes. Solo el área cantábrica queda fuera del aviso.

Según el pronóstico, gran parte del interior peninsular superará los 36-38 grados durante este viernes, y se podrán alcanzar los 40 grados en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir. Además, se espera que el ambiente propicio para el desarrollo de tormentas aisladas se extienda más allá de las sierras Béticas, afectando a otras zonas interiores. El fenómeno más relevante asociado a estas tormentas serán las rachas de viento, que podrán ser localmente muy fuertes.

Durante el fin de semana, las temperaturas mantendrán una tendencia ascendente en el suroeste peninsular y el valle del Ebro, mientras que el resto del territorio apenas experimentará cambios térmicos. La excepción será el área cantábrica, donde se prevé un descenso térmico el sábado y un nuevo ascenso el domingo.

⚠️ AVISO ESPECIAL | Ola de calor. → Temperaturas muy altas: máximas de hasta 41-43 °C y mínimas de 23-25 °C en las áreas más cálidas. → El episodio afectará a buena parte de la Península y a Canarias hasta, al menos, el miércoles 13. + info 👉https://t.co/48Lsr8QC4f pic.twitter.com/oP5vgKqCSc — AEMET (@AEMET_Esp) August 7, 2025

Máximas por encima de 40 grados en varias zonas

La AEMET indica que el sábado y domingo se podrían alcanzar entre 40 y 42 grados en los valles del cuadrante suroeste, y 40 grados en el valle del Ebro y otras depresiones del nordeste peninsular. Esta situación se mantendría e intensificaría el lunes y martes, con valores previstos de entre 41 y 43 grados en áreas como el valle del Guadalquivir o el interior de Cataluña y Aragón.

A partir del miércoles 13, la incertidumbre aumenta, aunque el escenario más probable apunta a un descenso térmico progresivo, sobre todo en la mitad occidental. Sin embargo, los valores seguirán siendo anormalmente elevados, lo que hace prever que el episodio de ola de calor continúe hasta al menos esa fecha.

En cuanto a las temperaturas mínimas, la AEMET prevé que sigan siendo muy elevadas en la mayor parte del territorio, con una tendencia ascendente más pronunciada en la mitad norte. En los próximos días, en zonas del centro y sur peninsular, así como en litorales mediterráneos, las mínimas no bajarán de los 23-25 grados. A partir del viernes, estos valores también se registrarán en depresiones del nordeste.

Canarias alcanzará su pico térmico entre sábado y lunes

En el archipiélago canario, la tendencia ascendente de las temperaturas continuará durante el resto de la semana. Se esperan máximas de entre 35 y 38 grados en medianías y zonas altas, aunque entre el sábado y el lunes se podrían superar los 38-40 grados, incluso en zonas bajas.

Además, la AEMET advierte que las mínimas también serán muy altas en las islas, especialmente en vertientes sur, con registros que no bajarán de los 26-28 grados, lo que podría cumplir los criterios para declarar oficialmente ola de calor también en el archipiélago.