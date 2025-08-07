Alertas en media España por calor extremo

El calor se intensifica en toda España con un aumento significativo de las temperaturas máximas, especialmente en el Cantábrico oriental, donde el ascenso será localmente notable. Como en días anteriores, se superarán los 34-36 grados en la mayor parte de la Península, así como en puntos de Baleares y Canarias, alcanzándose los 40 grados en amplias zonas del sur peninsular, especialmente en la vertiente atlántica. Por su parte, las mínimas no bajarán de los 20-22 grados en amplias zonas, e incluso se mantendrán por encima de los 25 en puntos del Mediterráneo, del sur peninsular, del nordeste y localmente de Galicia.

En este contexto, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado avisos por altas temperaturas en prácticamente toda España, con especial atención a las horas centrales del día. Las alertas afectan a comunidades como Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad de Madrid, Castilla y León, Aragón, Comunidad Valenciana, Murcia, Navarra, Baleares, Cantabria, Galicia, País Vasco, La Rioja y Cataluña. Los avisos se concentran entre las 13:00 y las 20:00, destacando franjas horarias de riesgo moderado y alto por temperaturas extremas.

La previsión meteorológica apunta a una situación estable en general, aunque con tendencia a la inestabilidad durante el día en el sur. En general, predominarán los cielos poco nubosos o despejados, acompañados de intervalos de nubes medias y altas. En el extremo noroeste peninsular, la mañana traerá nubosidad baja con posibilidad de brumas y bancos de niebla, aunque con tendencia a despejar con el paso de las horas.

Durante la tarde, crecerá la nubosidad de evolución en el interior peninsular, con posibilidad de tormentas secas y chubascos en el sureste. Las tormentas más intensas podrían registrarse en la Bética central, donde no se descartan rachas de viento muy fuerte. También podrían darse tormentas débiles en los Pirineos y en la Ibérica suroriental. En el norte de Canarias, se esperan intervalos nubosos.

⚠️AVISO ESPECIAL | Ola de calor. → Los pronósticos apuntan a un episodio largo: se prolongará, al menos, hasta el martes 12. → Afectará también al archipiélago canario. → Máximas de 40 a 42 °C en amplias zonas durante el fin de semana. + info 👉https://t.co/48Lsr8QC4f pic.twitter.com/chwEQYMeWp — AEMET (@AEMET_Esp) August 6, 2025

Canarias y otros fenómenos atmosféricos

Una calima ligera podría afectar al sur peninsular y a las islas Canarias, complicando la visibilidad y añadiendo incomodidad al ambiente cálido. En Canarias tendrán temperaturas similares a las de días anteriores, en Las Palmas de Gran Canaria tendrán mínimas de 24 y máximas de 27 grados mientras que en Santacruz de Tenerife estarán entre los 24 y 34 grados.

El viento será flojo en la Península y Baleares, con intervalos moderados, predominando las componentes este y sur en la vertiente mediterránea y Baleares, y la componente sur en la atlántica. En el Cantábrico predominarán los vientos del norte, mientras que en Canarias se mantendrán los alisios, con algunos intervalos de fuerte intensidad.