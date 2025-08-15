Ola de calor extrema: AEMET activa alertas rojas en el norte y naranjas en gran parte del país

La jornada del viernes estará marcada por temperaturas significativamente elevadas en gran parte de la Península, Baleares y Canarias. Se prevén máximas de 40 grados en amplias zonas de la mitad sur de la vertiente atlántica y del Cantábrico oriental, incluyendo el litoral de Cantabria y el interior del País Vasco. El ascenso será especialmente notable en el Cantábrico, mientras que en el litoral atlántico gallego se esperan descensos locales importantes.

Por ello, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activados avisos en prácticamente todas las comunidades autónomas por calor extremo. Destacan las alertas rojas en Cantabria, País Vasco y Navarra por valores que alcanzarán o superarán los 40 grados en las horas centrales del día. Gran parte del resto del territorio se encuentra en aviso naranja o amarillo, reflejando la extensión e intensidad de este episodio cálido.

Con todo ello, la ola de calor vuelve y hace que las temperaturas máximas suban en la mitad norte peninsular, con un repunte notable en la cornisa cantábrica. En contraste, en el oeste de Galicia se producirá un descenso, más acusado en la franja atlántica. En la mayor parte de la Península, Baleares y Canarias se superarán los 35 grados, con picos de 40 grados en zonas del sur atlántico, el Cantábrico oriental y las depresiones del noreste.

Por su parte, las mínimas descenderán ligeramente en la mitad sur y en ambos archipiélagos, mientras que ascenderán en el resto, de forma más acusada en Castilla y León, el Alto Ebro y el sur de Galicia. En la mitad sur peninsular, las mínimas no bajarán de 20 grados, salvo en áreas montañosas, la meseta norte y depresiones del noreste. En el litoral mediterráneo y en las depresiones del sur atlántico es probable que no se descienda de los 25 grados.

⚠️ AVISO ESPECIAL | OLA DE CALOR → Viernes excepcionalmente cálido en el Cantábrico. En el resto, calor muy intenso hasta el lunes. → Es probable que el lunes sea el último día de la ola de calor, con temperaturas más normales después. + info 👉https://t.co/48Lsr8QC4f pic.twitter.com/GkJ9PJKclC — AEMET (@AEMET_Esp) August 14, 2025

Canarias y otros fenómenos atmosféricos

El predominio de altas presiones mantendrá un tiempo anticiclónico en casi todo el país. Solo se prevé nubosidad baja en el entorno cantábrico y en el norte de Galicia, con lloviznas débiles y bancos de niebla en áreas costeras y marinas. Durante la tarde, en zonas del interior se desarrollará nubosidad de evolución, sin descartar algún chubasco débil y aislado en el Sistema Ibérico. En las islas brillarán los contrastes porque en Baleares se espera un cielo despejado, mientras que en Canarias, el norte de las islas presentará cielos nubosos, con formación de nubosidad en el interior de las de mayor relieve y posibilidad de lluvias ligeras y puntuales. Además, se prevé ligera calima en el archipiélago canario.

En cuanto al viento, se espera alisio moderado con intervalos de fuerte en Canarias. El levante soplará moderado en Alborán, con rachas fuertes en el Estrecho, donde no se descarta alguna muy intensa. En el resto, predominarán vientos flojos, con intervalos de moderado en el oeste. En Baleares y la vertiente mediterránea soplarán del este y sur, mientras que en el litoral cantábrico el viento será moderado del este, rolando a oeste.

Las temperaturas en Canarias se mantendrán similares a los últimos días. En Las Palmas de Gran Canaria tendrán temperaturas entre los 22 y 25 grados mientras que en Santacruz de Tenerife estarán entre los 23 y 28 grados.