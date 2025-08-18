Lo que parecía una tranquila tarde de verano en las playas de Motril, Salobreña, Carchuna y Torrenueva en Granada se convirtió en un episodio de riesgo meteorológico inesperado. A las 19:50 horas, un reventón térmico provocó una súbita subida de temperatura hasta los 40,1 ºC y ráfagas de viento que alcanzaron los 86,8 km/h, según los registros oficiales.

El fenómeno sorprendió a bañistas y socorristas, provocando el vuelo descontrolado de sombrillas, hinchables y tablas de paddle surf, y obligando al desalojo inmediato de las playas. La Guardia Civil rescató a tres personas en el mar, mientras que otros dos jóvenes tuvieron que ser auxiliados por una embarcación motora tras sufrir dificultades en la navegación. Además, se formó una manga marina frente a Torrenueva, lo que motivó la activación de un operativo de emergencia en el que participaron Salvamento Marítimo, socorristas y cuerpos de seguridad.

Un poco antes de las 19:20 horas el cielo de la Costa Tropical empezó a oscurecerse y el ambiente se respiraba cada vez más caliente y cargado. El centro coordinador de Emergencias del 112 de Andalucía recibió a las 19:45 un aviso del servicio de playas de Torrenueva Costa alertando de "dos tornados y una manga marina" y posteriormente rescató más de una veintena de llamas.

Un reventón térmico sorprende a los bañistas en Motril, Granada. Este fenómeno atmosférico ha provocado una subida brusca de temperatura hasta llegar a los 40,1 grados. pic.twitter.com/epNmEWCFp3 — Libertad Digital (@libertaddigital) August 18, 2025

¿Qué es un reventón térmico?

El fenómeno que azotó la Costa Tropical fue un reventón térmico, también llamado reventón cálido, un tipo de ráfaga descendente de aire que se origina en nubes tormentosas como cúmulos o cumulonimbos.

Se produce cuando una corriente de aire desciende a través de una capa muy seca y cálida, evaporando la humedad y calentándose por compresión adiabática hasta llegar al suelo en forma de una ráfaga súbita, seca y extremadamente cálida.

El proceso sigue varias fases: se inicia en la nube tormentosa en decadencia, el aire desciende y se enfría, se comprime y finalmente estalla en superficie, extendiéndose con fuerza en todas direcciones. Sin embargo, existen dos tipos: el reventón seco, cuando la precipitación se evapora antes de tocar el suelo, y el reventón húmedo, cuando la lluvia llega acompañando la ráfaga de aire.

Aunque suele durar entre 5 y 30 minutos, su intensidad puede ser muy elevada; y cuando su extensión horizontal es menor de 4 kilómetros, se denomina micro-reventón.

Diferencias con un tornado

Aunque los efectos pueden recordar a los de un tornado, ambos fenómenos son distintos. El reventón térmico provoca daños en línea o de forma radial desde el punto de impacto, mientras que un tornado deja rastros curvados y un corredor de destrucción debido a su flujo giratorio.

En meteorología anglosajona existe un fenómeno similar conocido como heat burst (explosión de calor), que también combina viento intenso y subidas abruptas de temperatura en las fases finales de tormentas nocturnas.

Un fenómeno breve, intenso y difícil de prever

El episodio de Motril puso de relieve lo repentino y peligroso de este tipo de eventos. Aunque excepcional, el reventón térmico es un fenómeno documentado en distintas zonas del mundo, caracterizado por su intensidad y por la dificultad de anticiparlo.

En cuestión de minutos, lo que parecía una tarde normal de verano se transformó en un escenario de emergencia que dejó a bañistas y vecinos con un susto difícil de olvidar.