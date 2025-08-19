Tras 16 días de calor extremo, vuelven las tormentas y bajan las temperaturas en gran parte del país

Después de más de dos semanas bajo un calor sofocante, España despide este martes la ola de calor. El cambio llega con un alivio térmico generalizado y la aparición de tormentas localmente fuertes en el nordeste, donde la AEMET mantiene activados avisos de nivel naranja en Cataluña, Aragón y Comunidad Valenciana.

El paso de una vaguada atlántica está introduciendo aire más fresco, lo que se traduce en nubosidad y tormentas durante la tarde en zonas de montaña y proximidades del nordeste peninsular. Se esperan chubascos intensos en Pirineos, Ibérica oriental y puntos de Cataluña, donde podrán ir acompañados de granizo.

19/08 00:06 Avisos activos hoy y mañana en España por tormentas, lluvias, rissagas, temperaturas máximas, costeros y vientos. Nivel máximo de aviso: naranja.

Actualizaciones en https://t.co/BLdoSsO2Qv pic.twitter.com/LQ827Ic5o3 — AEMET (@AEMET_Esp) August 18, 2025

En el Cantábrico oriental y norte de Galicia, la jornada estará marcada por cielos nubosos y lluvias persistentes, mientras que en el resto del país predominarán los intervalos de nubes medias y altas.

En las Islas Canarias se mantienen los cielos poco nubosos, con intervalos en el norte y algo de evolución en las zonas montañosas. El alisio soplará con rachas fuertes, acompañado de calima ligera en las islas orientales.

Temperaturas en descenso

Las máximas bajarán de forma generalizada, con un descenso notable en el sudeste y el este peninsular. Aun así, todavía se superarán los 35 ºC en el Valle del Guadalquivir, el sudeste y puntos de Baleares y Canarias.

Las mínimas también descienden, aunque en áreas mediterráneas y Canarias se mantendrán las noches tropicales, sin bajar de los 20 ºC e incluso con valores cercanos a 25 ºC en algunas zonas costeras.

En el Estrecho y la costa oriental de Andalucía soplará viento de poniente moderado, con rachas intensas en algunos tramos. En el resto de la Península predominarán vientos suaves a moderados, cambiantes según la zona.