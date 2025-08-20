Descienden las temperaturas en casi todo el país, salvo calor intenso en Andalucía

Este miércoles 20 de agosto llega marcado por un cambio de tiempo generalizado en España. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado avisos en seis comunidades por tormentas, lluvias intensas y calor, en una jornada donde la bajada de temperaturas será la nota dominante en buena parte del país.

La situación más complicada se espera en Cataluña, donde se ha activado un aviso naranja hasta las 5 de la madrugada por precipitaciones intensas y tormentas. A partir de esa hora, el nivel bajará a amarillo durante toda la jornada, salvo en el tramo de 8.00 a 12.00.

20/08 00:12 Avisos activos hoy y mañana en España por lluvias, tormentas, vientos, costeros y temperaturas máximas. Nivel máximo de aviso: naranja.

Actualizaciones en https://t.co/BLdoSsO2Qv pic.twitter.com/Jwr6ELEQKO — AEMET (@AEMET_Esp) August 19, 2025

También estarán en riesgo por tormentas Navarra y País Vasco, desde media tarde, así como la Comunidad Valenciana a partir de las 14.00 y Aragón de madrugada.

En el sur, la provincia de Andalucía sufrirá aún altas temperaturas, con avisos por calor desde las 13.00 hasta las 21.00, especialmente en el Valle del Guadalquivir.

Cielos nubosos y tormentas

El extremo norte peninsular continuará bajo la influencia de una circulación atlántica, con cielos nubosos y lluvias más persistentes en el Cantábrico oriental. Se esperan además bancos de niebla matinales y vespertinos.

Por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución en la mitad norte y Baleares, con chubascos y tormentas en áreas de montaña. Podrán ser fuertes y con granizo en los Pirineos, noreste de Cataluña y Cantábrico oriental. No se descartan en el interior de la Comunidad Valenciana y en las Islas Baleares.

En Canarias, el panorama será más tranquilo, con cielos poco nubosos en general, aunque con algo de calima ligera en las islas orientales.

Temperaturas en descenso

Las máximas descienden de forma generalizada, aunque todavía se superarán los 35 ºC en el Guadalquivir y zonas del sudeste.

Las mínimas se mantendrán elevadas en Canarias, el litoral mediterráneo, donde no bajarán de los 20 ºC, en una nueva jornada de noches tropicales.

El viento soplará en general flojo en la Península y Baleares, aunque con rachas más intensas por la tarde en el interior, las costas y el Valle del Ebro. En el Estrecho predominará el poniente, que será más fuerte en Alborán. También se notará la tramontana en el Ampurdán y en Baleares. En Canarias continuarán los alisios, moderados pero con intervalos de mayor fuerza.