El aviso de la AEMET para el fin de semana: lluvias fuertes en Cataluña y Baleares

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene para este viernes avisos de nivel amarillo por tormentas y precipitaciones en Baleares, Murcia, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, además de fenómenos costeros en el Ampurdán (Girona) por vientos del norte y noroeste de hasta 60 km/h y olas de hasta tres metros.

Aunque gran parte de España registrará tiempo estable, la AEMET advierte de que persistirá la inestabilidad en el este de Cataluña y en Baleares. En estas zonas se prevén cielos nubosos con precipitaciones acompañadas de tormenta, que podrán ser localmente fuertes de madrugada en el litoral catalán y durante la jornada en Mallorca y Menorca.

En el Cantábrico y los Pirineos se esperan lluvias débiles, mientras que en el resto de la Península predominarán los cielos poco nubosos o despejados. En Canarias se darán intervalos de nubes bajas en el norte de las islas y nubosidad de tipo medio y alto por la tarde, con la posibilidad de algún chubasco aislado en zonas altas.

La evolución de las temperaturas

Las temperaturas máximas aumentarán en gran parte del país, con valores superiores a 34 grados en las depresiones del suroeste y en puntos del Valle del Miño y del Segura. En cambio, descenderán en el área mediterránea y en Gran Canaria.

Las mínimas también ascenderán en la vertiente atlántica, mientras que descenderán en el alto Ebro. En el área mediterránea, el suroeste peninsular y Canarias no se bajará de los 20 grados durante la madrugada.

Los vientos serán moderados en el nordeste, el noroeste peninsular y Canarias, con cierzo en el Ebro y tramontana en Menorca y el Ampurdán. En estas zonas se prevén intervalos de viento fuerte. En el resto del país soplarán vientos flojos.

En el Ampurdán (Girona) se mantiene el aviso por fenómenos costeros con rachas de viento de hasta 60 km/h y olas de entre dos y tres metros de altura.

Pronóstico para el sábado

El sábado estará marcado por una mayor estabilidad. Predominarán cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del país, aunque en el norte y este peninsular se esperan nubes bajas matinales y bancos de niebla. Podrían producirse precipitaciones localmente fuertes en el litoral y prelitoral catalán.

Las temperaturas máximas descenderán en Galicia y Andalucía occidental, mientras que subirán en el resto de la Península, sobre todo en el tercio norte. Las mínimas aumentarán en zonas de montaña del centro y noroeste, pero bajarán en el Cantábrico y el Valle del Ebro.

El viento soplará de componente este en el Mediterráneo, el Cantábrico y el Estrecho. En Canarias continuará el régimen de alisios moderados.

Pronóstico para el domingo

El domingo se prevé un cambio de tendencia con la aproximación de un frente atlántico desde el noroeste. Dejará precipitaciones en Galicia, el Cantábrico y el entorno pirenaico, que podrán ser localmente fuertes y persistentes. Estas lluvias podrían extenderse a otras zonas del norte peninsular, con probabilidad de tormentas en el cuadrante nordeste.

En el resto del país predominarán los cielos poco nubosos con nubosidad alta. Canarias tendrá tiempo más estable, con nubes en el norte y cielos más despejados al sur.

Las temperaturas descenderán en la mitad occidental peninsular y en Canarias, mientras que aumentarán en la vertiente mediterránea, Baleares y Cantábrico oriental. Las mínimas subirán en la mitad norte y bajarán en el suroeste.

Los vientos soplarán flojos a moderados, con predominio de suroeste y oeste en la Península y Baleares, mientras que en Canarias persistirá el alisio con intervalos fuertes en zonas expuestas.