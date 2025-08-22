La última semana de agosto estará marcada por un tiempo más frío de lo normal en buena parte de la península y con precipitaciones superiores a lo habitual en el tercio norte y Baleares, según ha avanzado este viernes la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la red social X.

En líneas generales, las temperaturas se situarán por debajo de los valores propios de la época en la mayor parte del territorio, salvo en la cornisa cantábrica, la fachada mediterránea y ambos archipiélagos, donde se mantendrán en niveles más habituales.

Es probable que la última semana de agosto sea más fría de lo habitual para la época en la mayor parte de la Península. Las lluvias serían más abundantes de lo normal en zonas del tercio norte y Baleares. Predicción para las próximas tres semanas 👉https://t.co/PaeoC3rmzz — AEMET (@AEMET_Esp) August 22, 2025

Lluvias más abundantes en el norte y Baleares

En cuanto a las precipitaciones, la Aemet prevé que sean superiores a las normales en zonas del tercio norte peninsular y Baleares. También podrán registrarse lluvias en otras áreas, aunque la probabilidad será baja en el extremo sur de la península.

La autoridad meteorológica ha subrayado que la atmósfera se encuentra muy activa, lo que genera una incertidumbre mayor de lo habitual en los pronósticos para la primera semana de previsión.

Qué esperar en septiembre

De cara al inicio de septiembre, la Aemet estima que las temperaturas se situarán, en general, dentro de los valores normales, salvo en el noroeste peninsular, donde se espera un ambiente más fresco.

En cuanto a las lluvias, no hay una tendencia clara: podrían ser superiores a las habituales en Galicia e inferiores en amplias zonas del este peninsular, según los datos disponibles hasta el momento.

Entre el 8 y el 14 de septiembre, las previsiones apuntan a temperaturas superiores a las normales en el este de la península, aunque todavía no es posible determinar una tendencia definida para las precipitaciones.