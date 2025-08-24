Cataluña será este domingo una de las zonas más castigadas por el paso de una DANA que dejará fuertes lluvias y tormentas en buena parte del noreste peninsular. Protección Civil de la Generalidad ha activado en fase de alerta el plan especial de emergencias por inundaciones (Inuncat) ante el riesgo de precipitaciones muy intensas que podrán ir acompañadas de tormenta eléctrica, granizo e incluso rachas violentas de viento.

Según el Servicio Meteorológico de Cataluña (SMC), las lluvias se iniciarán en el prelitoral de Barcelona y Gerona, extendiéndose durante la tarde hacia el interior. El episodio afectará a la Cataluña Central, Ponent y Pirineo, siendo el Pirineo Oriental la zona más vulnerable. En comarcas como el Ripollés, Bergueda y la Garrocha, se podrán superar los 20 litros por metro cuadrado en apenas 30 minutos, una intensidad que puede provocar crecidas súbitas en rieras y problemas en zonas urbanas mal drenadas.

Protección Civil ha recomendado evitar desplazamientos innecesarios durante los momentos de mayor intensidad de la tormenta y ha pedido extremar la precaución en actividades al aire libre. También recuerdan la importancia de no estacionar vehículos en zonas inundables y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Seis comunidades en alerta amarilla

La situación no se limita a Cataluña. De acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), hasta seis comunidades autónomas estarán en alerta amarilla por lluvias. Cataluña se mantendrá bajo aviso hasta el mediodía, mientras que a partir de la tarde el fenómeno se extenderá a Aragón, Castilla y León, Navarra, La Rioja y la Comunidad Valenciana.

24/08 08:54 Avisos activos hoy en España por tormentas y lluvias. Nivel máximo de aviso: naranja.

Actualizaciones en https://t.co/BLdoSsO2Qv pic.twitter.com/Ypr6KXobpJ — AEMET (@AEMET_Esp) August 24, 2025

Además, la AEMET ha señalado que la atmósfera se encuentra muy activa, por lo que no se descarta que las tormentas sean localmente fuertes en otras zonas del interior nordeste peninsular.

Descenso de temperaturas y contrastes

El episodio de inestabilidad vendrá acompañado de un descenso de las temperaturas máximas en la mitad oeste de la Península y en Canarias, mientras que en Baleares y el Cantábrico oriental se espera un repunte térmico. Las previsiones apuntan a que ciudades como Badajoz, Córdoba o Murcia superarán los 35 grados, mientras que en Zaragoza, Almería o Madrid se rondarán los 30 grados.

Por su parte, las mínimas subirán en el norte peninsular, con valores especialmente altos en Soria y áreas próximas, mientras que en zonas como Comunidad Valenciana, Jaén y Baleares no descenderán de los 20 grados, lo que mantendrá la sensación de bochorno.

Vientos y previsión en Canarias

Los vientos soplarán flojos o moderados en la mayor parte del país, con componente sur y este en el Mediterráneo, nordeste en el Cantábrico y Galicia, y oeste o suroeste en el interior peninsular. En Canarias, el panorama será distinto, con predominio de alisios moderados con intervalos de fuerte.