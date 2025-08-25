Lunes con calor en el sur y avisos de tormentas en Aragón, Cataluña y Comunidad Valenciana

La jornada del último lunes de agosto estará marcada por la presencia de una depresión aislada en niveles altos (DANA) situada al suroeste de la Península, cuya trayectoria mantiene cierta incertidumbre, aunque se prevé que se desplace hacia el sur peninsular a lo largo del día. Esta situación favorecerá la aparición de nubosidad y precipitaciones de carácter irregular en distintos puntos del país.

De hecho, desde primeras horas, se esperan bancos de niebla y nubes bajas en Galicia, la cornisa cantábrica, el alto Ebro y el Estrecho, así como en zonas del tercio oriental y en Baleares. A lo largo de la mañana, se extenderá abundante nubosidad media y alta en el mar de Alborán, la mitad este peninsular y las Islas Baleares, con desplazamiento de sur a norte. Estas formaciones podrán dejar chubascos y tormentas, más probables en el nordeste y el este peninsular durante la tarde. Los fenómenos más intensos se prevén en el área de los Pirineos, donde las tormentas podrán ser localmente fuertes. También podrían producirse episodios similares en zonas del interior de Cataluña, la Comunidad Valenciana y la Ibérica sur, aunque con mayor grado de incertidumbre.

Ante esta situación, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activados avisos en Aragón, Cataluña y Comunidad Valenciana por riesgo de tormentas. Además, la evolución diurna de las nubes en el interior de la Península podrá dar lugar a precipitaciones dispersas en la cordillera Cantábrica occidental y en el entorno del Estrecho.

Respecto al viento, soplará en general flojo en la Península y Baleares, con mayor intensidad en los litorales. Predominará el noroeste en Galicia, el sur en el interior y el este en el área mediterránea oriental, donde alcanzará intervalos moderados. En Alborán será variable. En Canarias, el régimen de alisios soplará con intensidad moderada, con rachas más fuertes en zonas expuestas.

📈🧵La reciente ola de calor ha sido la más intensa desde que hay registros en España. → Con datos provisionales, tuvo una anomalía de 4.6 °C y supera a la de julio de 2022, la más intensa hasta ahora con 4.5 °C de anomalía. pic.twitter.com/shnuYAEThU — AEMET (@AEMET_Esp) August 24, 2025

Canarias y las temperaturas

En Canarias, la situación será más estable, con cielos poco nubosos o acompañados de nubes altas. En las vertientes norte se esperan intervalos de nubes bajas que podrían dejar lluvias débiles de carácter ocasional. La presencia de calima afectará al mar de Alborán, el sudeste peninsular y Baleares.

En cuanto a las temperaturas, las máximas descenderán en Canarias y en zonas del interior del tercio este peninsular. Por ejemplo en Las Palmas de Gran Canaria tendrán mínimas de 23 y máximas de 25 mientras que en Santacruz de Tenerife estarán todo el día entre los 24 y los 29 grados.

En cambio, experimentarán un ascenso en los cuadrantes suroeste, el alto Ebro y el Ampurdán, mientras que en el resto se mantendrán sin cambios relevantes. Se espera que los termómetros superen los 35 grados en el valle del Guadalquivir y, de manera puntual, también en áreas del Guadiana, Tajo y Ebro. Por su parte, las mínimas bajarán en Canarias y en áreas del oeste peninsular, pero subirán en el Cantábrico, la mitad sur y el tercio oriental. No descenderán de los 20 grados en amplias zonas del sur, la cuenca del Ebro, la franja mediterránea y en Canarias.