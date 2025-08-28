AEMET activa avisos por tormentas en Cataluña, Baleares y Comunidad Valenciana

La jornada del jueves estará marcada por la inestabilidad en buena parte del norte peninsular y Baleares, bajo la influencia de una vaguada atlántica. Por ello, se esperan cielos nubosos o cubiertos, con precipitaciones acompañadas de tormenta e incluso granizo, sobre todo en el nordeste y el archipiélago balear. Los chubascos podrán ser intensos en áreas del este de Cataluña, Mallorca, Menorca y el entorno pirenaico. No se descarta que también alcancen al litoral cantábrico oriental, aunque con carácter más débil y ocasional.

En el resto del tercio norte peninsular se esperan lluvias dispersas, que tenderán a remitir a lo largo de la tarde. A partir de ese momento, salvo en el área mediterránea, los chubascos irán disminuyendo y se abrirán claros en el cielo. La inestabilidad, sin embargo, se extenderá hacia el este de Teruel y el norte de la Comunidad Valenciana, donde las tormentas podrían alcanzar intensidad fuerte y no se descarta la presencia de granizo.

Por todo ello, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene este jueves avisos por chubascos y tormentas en Andalucía, Cataluña, Islas Baleares, Comunidad Valenciana, Aragón, Cantabria, País Vasco y Navarra, donde se espera que puedan ser localmente fuertes o muy fuertes.

El resto del país disfrutará de un tiempo más estable, con predominio de cielos poco nubosos o despejados. Solo en el norte de Canarias se esperan intervalos nubosos, con precipitaciones débiles y dispersas en las islas de mayor relieve. Además, se prevén brumas en Galicia y bancos de niebla matinales en zonas altas del extremo norte peninsular. En Baleares se suma la presencia de calima, que reducirá la visibilidad en algunos momentos.

Los vientos también serán protagonistas. El alisio soplará con fuerza en Canarias y la tramontana lo hará en el Ampurdán. Predominarán los vientos del oeste en el resto del país, moderados en general, aunque con intervalos fuertes y rachas muy intensas en el Cantábrico y el mar de Alborán. En el Levante tenderán a rolar a componentes norte y este.

27/08 16:48 Avisos activos hoy y mañana en España por tormentas, lluvias, costeros y temperaturas máximas. Nivel máximo de aviso: naranja.

Canarias y temperaturas

En Canarias, el tiempo se mantendrá estable, con cielos poco nubosos en general. Solo en el norte de las islas más montañosas podrían registrarse intervalos nubosos y lluvias débiles y aisladas. Las temperaturas no experimentarán cambios significativos en el archipiélago, por ejemplo, en Las Palmas de Gran Canaria contará con un clima entre 22 y 26 grados mientras que en Santacruz de Tenerife las mínimas serán de 23 y las máximas de 29 grados. Por su parte, los vientos alisios soplarán con intervalos de intensidad fuerte, especialmente en las zonas más expuestas.

En el resto del país, las temperaturas experimentarán un descenso generalizado, especialmente acusado en el centro-norte peninsular, en la meseta Sur y en el nordeste. Pese a ello, en el litoral este y sudeste se prevén ascensos de las máximas, que volverán a superar los 35 grados en zonas del extremo sureste. En el área mediterránea las mínimas no bajarán de los 20 grados, alcanzando puntualmente los 25.