La AEMET activa avisos por tormentas con granizo en Cataluña y Baleares

La jornada de este lunes, 1 de septiembre, arranca con fenómenos significativos en varias zonas del país. De hecho, se esperan chubascos y tormentas localmente muy fuertes en el Pirineo y el este de Cataluña durante la primera mitad del día, acompañados en algunos casos de granizo. Por la tarde, las precipitaciones más intensas se desplazarán hacia el este de Baleares, donde también podrán ser localmente fuertes.

En Galicia y áreas cercanas también se prevé nubosidad abundante con precipitaciones que se extenderán progresivamente al Cantábrico. En el resto de la mitad norte y en Baleares se desarrollará nubosidad de evolución, con chubascos dispersos en zonas de montaña. En áreas como Cataluña, la Ibérica oriental, Baleares y, al final del día, en los litorales valencianos, estas lluvias podrán ir acompañadas de tormenta.

Por este motivo, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene avisos en Asturias, Baleares, Cantabria, Cataluña, Galicia y País Vasco, por lluvias, tormentas o fenómenos costeros, que coinciden con el paso de un frente atlántico y la aproximación de otro por el noroeste. Este patrón favorecerá los cielos nubosos desde primera hora en el nordeste, con tormentas de carácter intenso en Cataluña y el Pirineo.

El panorama será diferente en otras regiones, donde predominarán los cielos poco nubosos o con nubes altas, aunque se formarán nubes bajas matinales en zonas de montaña del norte. Por su parte, en Canarias, el tiempo presentará nubosidad en las vertientes norte de las islas más montañosas, con probables lluvias débiles, mientras que en el resto del archipiélago se mantendrán los cielos poco nubosos.

Y en cuanto a los vientos, estos soplarán con intensidad variable: alisio en Canarias, tramontana en Ampurdán y Baleares, cierzo en el valle del Ebro y predominio de componentes norte y oeste en el resto. En el Levante, tenderán a girar hacia el este. En el Cantábrico podrán registrarse intervalos de fuerte y rachas muy intensas.

31/08 20:54 Avisos activos hoy y mañana en España por lluvias, tormentas, costeros y temperaturas máximas. Nivel máximo de aviso: naranja.

Actualizaciones en https://t.co/BLdoSsO2Qv pic.twitter.com/g7dJbekyfc — AEMET (@AEMET_Esp) August 31, 2025

Canarias y las temperaturas

En cuanto a las temperaturas, descenderán de forma casi generalizada en la Península y Baleares, salvo en los litorales del sudeste y el sur de Baleares, donde subirán ligeramente. En Galicia y el Cantábrico se mantendrán sin cambios. El descenso de las máximas será notable en amplias zonas del interior de la mitad oriental peninsular.

Por su parte, en Canarias las temperaturas apenas mostrarán cambios, con mínimas en torno a los 23 grados tanto en Las Palmas de Gran Canaria como en Santa Cruz de Tenerife. Las máximas alcanzarán los 26 grados en la capital grancanaria y los 29 en la tinerfeña, en una jornada marcada por el alisio, que soplará moderado en general.