Tarragona se prepara para una situación crítica con riesgo extremo por lluvias torrenciales

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado el aviso rojo por lluvias torrenciales en el sur del litoral y prelitoral de Tarragona para la jornada de este lunes 9 de septiembre. Se espera que el episodio más intenso se concentre entre las 15:00 y las 21:00 horas, con precipitaciones que podrían acumular hasta 90 litros por metro cuadrado en tan solo una hora.

En el resto de la provincia está activado el aviso naranja – importante – por lluvias de hasta 150 litros por metro cuadrado en 12 horas que podrían alcanzarse incluso entre 3 y 6 horas. También Barcelona, Gerona y Lérida tienen aviso naranja por lluvias y amarillo por tormentas. En el Baix Penedès y en varias comarcas del Camp de Tarragona y Terres de l'Ebre se podrían acumular 100 litros por metro cuadrado en 24 horas.

Protección Civil de la Generalidad ha comunicado el establecimiento de la bandera roja en las playas de Cubelles, Calafell, Cunit, Vilanova y la Geltrú y Altafulla, por el estado del mar y tormentas eléctricas, prohibiendo el baño. Además, se ha recordado la importancia de extremar precauciones en la movilidad y en las actividades en el exterior ante la posibilidad de episodios de lluvia localmente intensa. Evite atravesar, ríos, rieras y barrancos, y acercarse a zonas inundables.

La Agencia Catalana del Agua (ACA) y la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) han informado de que harán seguimiento de la situación. La CHE ha informado de la posibilidad de que se produzcan incrementos de caudales significativos en los barrancos y rieras de los márgenes derecho e izquierdo del tramo final del Ebro.

El presidente de la Generalidad, Salvador Illa, ha pedido "prudencia" a la población del Tarragonès y de Terres de l'Ebre y ha apuntado que los avisos no son "de DANA, pero sí de tormentas fuertes de final del verano", y ha querido trasladar un mensaje de prudencia. "He hablado con la consellera –Núria– Parlon, que está haciendo seguimiento, naturalmente, de este fenómeno meteorológico, y que, si se da el caso, mantendremos informada a la población".