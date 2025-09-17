AEMET activa avisos por calor en Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura

La jornada de este miércoles estará marcada por la estabilidad atmosférica en la mayor parte del territorio, con predominio de cielos poco nubosos o despejados. La excepción será el área del Estrecho, donde se esperan cielos nubosos y no se descarta alguna llovizna débil. También se prevé nubosidad baja matinal, con brumas y bancos de niebla que tenderán a disiparse en Galicia, el alto Ebro, Baleares y en varias regiones del tercio este peninsular. En el mar de Alborán, en cambio, estas nubes serán más persistentes. En paralelo, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene avisos en Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura por altas temperaturas.

A lo largo del día podrían aparecer intervalos de nubes altas en el nordeste y en los archipiélagos. En la península, las sierras de la Ibérica y de las Béticas orientales también registrarán nubosidad de evolución diurna, con posibilidad de algún chubasco o tormenta ocasional. En Canarias, estas formaciones se concentrarán en las islas centrales, especialmente en sus cumbres. Además, uno de los fenómenos más destacados será la calima en Canarias, que dejará concentraciones significativas y reducirá la visibilidad en algunas zonas del archipiélago.

Los vientos soplarán con intensidad variable. En Canarias se espera alisio moderado, que girará a componente este, mientras que en altura se impondrán vientos del este y sureste. En el Estrecho habrá levante con intervalos de fuerte, y en los litorales del sureste peninsular predominarán vientos moderados del nordeste. En las Rías Bajas soplarán de componente norte, mientras que en el resto del país serán flojos y variables, con predominio de los del este y sur en la mitad sur y en el Mediterráneo, y del norte y oeste en el Cantábrico y el cuadrante noroeste.

Predicción semanal: 🌡️De lunes a viernes: ambiente de pleno verano con temperaturas máximas extraordinariamente altas para esta época. Hoy y mañana probables chubascos en el nordeste peninsular. Fin de semana: bajada notable de temperaturas con chubascos en el norte peninsular. pic.twitter.com/9LZifg4lL1 — AEMET (@AEMET_Esp) September 15, 2025

Canarias y las temperaturas

En lo que respecta a las temperaturas, se prevé un aumento generalizado de las máximas en gran parte del país. El ascenso será acusado en la mitad norte y en el tercio este peninsular, con carácter localmente notable en el Cantábrico oriental y en el alto Ebro. En el resto, el incremento será más ligero. Se superarán los 35 grados en Canarias y en la vertiente atlántica sur, y en las depresiones más cálidas se alcanzarán incluso los 38 a 40 grados. Tampoco se descartan valores por encima de los 35 en puntos del valle del Ebro, la meseta Norte, el valle del Miño o en los prelitorales de Levante.

Por su parte, las mínimas también subirán en Canarias, Extremadura y en los interiores de la mitad norte peninsular. En contraste, bajarán en el área pirenaica, Baleares y el sur de la Comunidad Valenciana, mientras que en el resto se mantendrán sin cambios relevantes. En zonas del Mediterráneo, del bajo Ebro y del suroeste peninsular no se bajará de los 20 grados, e incluso en Canarias se superarán de forma puntual los 25 durante la noche.

Como decimos, en Canarias, además de la calima, el calor será protagonista. En Las Palmas de Gran Canaria se esperan temperaturas máximas que oscilarán entre los 24 y los 30 grados, con mínimas que se mantendrán elevadas durante la noche. Por su parte, en Santa Cruz de Tenerife, el termómetro alcanzará registros más altos, situándose entre los 24 y los 35 grados.