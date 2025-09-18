AEMET activa avisos por calor en media España y advierte de calima intensa en Canarias

La situación meteorológica del jueves en España estará marcada por la estabilidad generalizada, con cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del territorio. Solo se prevé nubosidad baja durante la mañana en los tercios norte y este peninsulares, Baleares, el Estrecho y el mar de Alborán, donde también podrían aparecer bancos de niebla y brumas costeras. Estas formaciones tenderán a disiparse con el avance de la jornada. Además, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activados avisos en varias comunidades, entre ellas Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Madrid y País Vasco, por altas temperaturas que se intensificarán en las horas centrales del día.

Pero no solo eso sino que una masa de aire de origen subtropical continuará afectando tanto al sur peninsular como a Canarias. Esta situación dejará nubes medias y altas en ambas regiones y la posibilidad de tormentas en las islas de mayor relieve. Por la tarde, se espera el desarrollo de nubes de evolución en el cuadrante suroeste peninsular, especialmente en áreas montañosas, donde no se descarta alguna tormenta aislada. En Canarias, además, persistirá la calima, con concentraciones significativas en distintos puntos del archipiélago. La presencia de polvo en suspensión reducirá la visibilidad y, junto a las altas temperaturas, generará una sensación térmica más elevada.

En cuanto al viento, soplará moderado de componente este en los litorales del sureste peninsular y el Estrecho, con intervalos fuertes en algunos tramos. En Canarias se prevén vientos de flojos a moderados, mientras que en el resto del país predominarán las componentes sur y oeste en la vertiente atlántica y la componente este en el resto, con algún intervalo moderado en el Cantábrico y valle del Ebro.

Predicción semanal: 🌡️De lunes a viernes: ambiente de pleno verano con temperaturas máximas extraordinariamente altas para esta época. Hoy y mañana probables chubascos en el nordeste peninsular. Fin de semana: bajada notable de temperaturas con chubascos en el norte peninsular. pic.twitter.com/9LZifg4lL1 — AEMET (@AEMET_Esp) September 15, 2025

Canarias y las temperaturas

En cuanto a las temperaturas, estas seguirán en ascenso en la Península y en Canarias, con un aumento especialmente acusado en el Cantábrico, donde el incremento puede ser localmente notable. En el Levante se esperan descensos ligeros, mientras que en Baleares apenas se registrarán cambios. Las máximas superarán los 35 grados en amplias zonas, entre ellas Canarias, el alto y medio Ebro, el Cantábrico, el sur de Galicia, áreas de la meseta Norte y la mitad sur de la vertiente atlántica. En las depresiones del Guadalquivir y Guadiana se alcanzarán los 38-40 grados.

Por su parte, las mínimas también experimentarán un aumento generalizado en la Península y Canarias, mientras que en Baleares se mantendrán sin variaciones. En muchas zonas del Mediterráneo, el bajo Ebro y el suroeste peninsular no descenderán de los 20 grados durante la madrugada, y en regiones canarias se superarán incluso los 25.

Además, en Canarias, las temperaturas seguirán siendo muy elevadas. En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre 26 y 31 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife se moverán entre 26 y 36 grados, en un contexto marcado por la calima y el viento flojo a moderado.