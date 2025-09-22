La jornada estará marcada por la inestabilidad atmosférica en buena parte de la Península y Baleares. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), una vaguada atlántica mantendrá el flujo de norte en el extremo septentrional y dejará paso a un frente atlántico por el Mediterráneo. Esto se traducirá en cielos nubosos o cubiertos en amplias zonas del norte y este peninsular, además de en Baleares, mientras que en el resto del país predominarán los claros.

En el extremo norte se esperan precipitaciones persistentes, que serán localmente fuertes en los litorales. La AEMET advierte de acumulados significativos, especialmente en Asturias y Cantabria. En estas zonas existe alerta amarilla por lluvias, tormentas y fenómenos costeros.

En el nordeste peninsular y Baleares se producirán chubascos fuertes, incluso localmente muy fuertes, acompañados de tormenta. En ambos casos, la tendencia será que las precipitaciones remitan a lo largo de la tarde. Las alertas emitidas en las Islas Baleares alcanzan el nivel naranja por precipitaciones y tormentas, mientras que es amarillo en el caso de los fenómenos costeros. En el País Vasco, el aviso por lo citado anteriormente es amarillo y en Cataluña la alerta amarilla se reduce a vientos y fenómenos costeros.

22/09 02:25 Avisos activos hoy en España por tormentas, lluvias, costeros y vientos. Nivel máximo de aviso: naranja.

La nubosidad baja matinal y los bancos de niebla estarán presentes en el Cantábrico y en Baleares, con especial persistencia en zonas de interior. Además, no se descarta que por encima de los 1.800-2.000 metros aparezcan los primeros copos de nieve en los Pirineos, lo que marcaría el inicio de la transición hacia un ambiente más otoñal.

El viento será otro protagonista de la jornada. Soplarán con intensidad moderada de componente oeste y norte, aunque en algunos lugares alcanzarán rachas muy fuertes. Así ocurrirá con el cierzo en el bajo Ebro y la tramontana en el Ampurdán. También se esperan intervalos de fuerte en los litorales del Cantábrico. Al final del día, los vientos tenderán a rolar a nordeste. En el Estrecho y Alborán predominará el poniente moderado, mientras que en Canarias lo hará el alisio, con intervalos fuertes en zonas expuestas.

Las temperaturas y el archipiélago canario

Las temperaturas también reflejarán este cambio de patrón. Se espera un descenso generalizado, con especial incidencia en la Ibérica sur y en puntos de La Mancha, donde la bajada será notable. En capitales de provincia como Ávila y Burgos las mínimas se situarán en los 3 grados, registrando las temperaturas más bajas del país. En contraste, en los litorales del noroeste y el alto Ebro apenas se notarán cambios. También podrán darse heladas débiles en el Pirineo y en cumbres de otras montañas de la mitad norte.

En el archipiélago canario la situación será más estable: se esperan intervalos nubosos y algún chubasco débil en las islas de mayor relieve, sin fenómenos significativos. En Las Palmas de Gran Canaria las temperaturas oscilarán entre los 22 grados de mínima y los 26 de máxima. En el caso de Santa Cruz de Tenerife, se registrarán temperaturas entre los 23 y 28 grados.