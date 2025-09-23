La AEMET prevé tormentas fuertes en el litoral, Cataluña y Baleares

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) anuncia para este martes chubascos y tormentas localmente fuertes en el litoral sudeste peninsular, Cataluña y Baleares, además de rachas muy fuertes de cierzo en el bajo Ebro y de tramontana en Ampurdán. La evolución de una DANA en el sur de Francia mantendrá la inestabilidad en el extremo norte y la franja mediterránea, mientras que el resto de la Península tenderá hacia una situación más estable con cielos poco nubosos.

Desde primeras horas del día se esperan cielos nubosos con precipitaciones en el norte peninsular y la vertiente mediterránea, con posibilidad de nieve débil en áreas del Pirineo. Los chubascos más intensos se concentrarán en los litorales del sudeste y Cataluña, extendiéndose después a Baleares y a las zonas próximas de la costa catalana. Se esperan precipitaciones de 30 litros por metro cuadrado en una hora.

El viento será otro de los fenómenos destacados de la jornada, llegando hasta los 60 kilómetros por hora en Girona y Tarragona, y olas que alcanzarán los 3 metros. Por la tarde, se formarán nubes de evolución en los tercios norte y este de la Península que podrán dejar chubascos ocasionales en áreas montañosas del centro-norte y del extremo sudeste.

En Canarias, la previsión apunta a intervalos nubosos con lluvias débiles en las islas de mayor relieve. La alerta amarilla por lluvias y tormentas afectará a Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Andalucía, Cataluña – donde también se añade el aviso por fenómenos costeros – y Región de Murcia – la alerta por lluvias se eleva a naranja –.

Predicción semanal: ➡️De lunes a miércoles ⛈️: ambiente fresco con chubascos en Baleares, extremo norte y sureste peninsular; algunos de fuerte intensidad y con tormenta. ➡️De jueves a domingo ☀️: ambiente cálido y estable; comienzo del popular veranillo de San Miguel. pic.twitter.com/SgPBxqjDra — AEMET (@AEMET_Esp) September 22, 2025

Temperaturas en descenso

Las temperaturas máximas descenderán en el área mediterránea y en Canarias, mientras que aumentarán en el tercio occidental peninsular, con ascensos más acusados en el interior del noroeste. Las mínimas se mantendrán sin grandes cambios o en ligero descenso, salvo en zonas de Extremadura, el alto Ebro y el norte de la Ibérica, donde se esperan aumentos. En el Pirineo y en las cumbres de otras sierras del norte se producirán heladas débiles.

El termómetro alcanzará una máxima de 30 grados en Córdoba y Huelva mientras en Ávila se registrará una mínima de 3 grados. Por otro lado, en Las Palmas de Gran Canaria las temperaturas oscilarán entre los 22 y 26 grados y en Santa Cruz de Tenerife se situarán entre los 22 y 27.