La AEMET avisa de inestabilidad en el Mediterráneo y un ambiente más fresco en el sur

La jornada de este miércoles llega marcada por la inestabilidad en el Mediterráneo y un ambiente algo más fresco en el sur de España, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Cataluña y Baleares vivirán la parte más activa del episodio, mientras que el resto del país tendrá un día con más nubes que lluvias.

Desde primeras horas, se esperan chubascos y tormentas que pueden ser localmente fuertes en los litorales de Barcelona y Girona, así como en el norte de Baleares, con precipitaciones de hasta 20 litros por metro cuadrado. Al final del día, las precipitaciones podrán repetirse en el litoral norte de Cataluña. Existe alerta amarilla por fenómenos costeros en Islas Baleares y Cataluña, añadiéndose otra por lluvias en la última comunidad citada.

En el resto de España

En el Cantábrico oriental también habrá cielos nubosos con lluvias, mientras que en gran parte del interior peninsular predominarán las nubes altas y algunas nieblas matinales. En zonas montañosas del sureste y sur, no se descarta algún chubasco ocasional. En Canarias, la jornada se presenta con intervalos nubosos y lluvias débiles, sobre todo en las islas de mayor relieve.

El viento será otro protagonista del día: soplará con fuerza en el Estrecho y Alborán, así como la tramontana en Ampurdán y el cierzo en el valle del Ebro. En Canarias seguirá el alisio moderado.

Temperaturas más frescas en el sur

Las máximas apenas variarán en general, pero descenderán en el tercio sur, la vertiente mediterránea y Canarias, mientras que se espera un ascenso térmico en Galicia y la Meseta. Las mínimas también caen en el noreste, aunque subirán en Extremadura, Andalucía occidental y Galicia. El Pirineo ya deja sentir el otoño, con heladas débiles que se extenderán a otras cumbres de la mitad norte.

Soria y León registrarán la temperatura más bajas del país, 2 grados. Por el contrario, en Huelva Córdoba y Badajoz el termómetro alcanzará una máxima de 30 grados. En Santa Cruz de Tenerife, la temperatura oscilará entre los 20 y 26 grados, mientras en Las Palmas de Gran Canaria, con la misma máxima, la mínima será dos grados superior y se situará en los 22.