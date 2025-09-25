La AEMET anuncia lluvias localmente fuertes en Cataluña y Baleares y sol en el resto de España

La jornada de este jueves llega marcada por la estabilidad en casi toda España, con cielos despejados y ambiente cada vez más templado según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Sin embargo, en algunos puntos del Mediterráneo y en el Cantábrico oriental el paraguas será indispensable.

La mitad nordeste de Cataluña permanecerá bajo nubes con precipitaciones, que podrán ser localmente fuertes en el litoral central con alerta amarilla. En Baleares, especialmente en Mallorca y Menorca, se esperan chubascos puntuales que también podrán ser intensos. En el Cantábrico oriental, las lluvias serán más débiles, mientras que en el Levante y las montañas del sureste se desarrollarán nubes de evolución durante la tarde que podrían descargar en puntos de la Comunidad Valenciana y Béticas Orientales.

En Canarias, el tiempo será variable, con cielos nubosos y lluvias débiles y dispersas, tendiendo a remitir con el paso de las horas.

El viento soplará con fuerza en algunas zonas de la península: tramontana en el Ampurdán, cierzo en el valle del Ebro a primeras horas y levante moderado en el Estrecho y área mediterránea. En Canarias continuará el alisio.

Las temperaturas suben en el interior peninsular

Las máximas subirán en buena parte del interior peninsular, mientras que las mínimas lo harán en la meseta Sur y en zonas de la Ibérica oriental. Aun así, en el Pirineo persistirán heladas débiles.

León y Palencia registrarán las temperaturas más bajas del país, con 3 y 4 grados respectivamente. Por el contrario, en Sevilla y Badajoz el termómetro alcanzará una máxima de 31 grados. En Santa Cruz de Tenerife, la temperatura oscilará entre los 21 y 27 grados, mientras que en Las Palmas de Gran Canaria, baja un grado la máxima con 26, y la mínima se mantiene igual con 21.