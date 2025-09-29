El Mediterráneo en vilo: alerta roja por un temporal que dejará lluvias torrenciales

España afronta este lunes un episodio de lluvias y tormentas de carácter extremo en buena parte del Mediterráneo. La llegada de una vaguada fría en altura, unida a la presencia del ex-huracán Gabrielle ya en fase madura sobre el sur peninsular, ha activado un escenario de inestabilidad que dejará precipitaciones muy intensas en el este peninsular y Baleares, con riesgo de acumulados que superen los 180 litros en 24 horas en zonas del litoral valenciano y del sur de Tarragona.

El temporal se hará notar con fuerza en la Comunidad Valenciana y Cataluña, donde las tormentas podrán ir acompañadas de granizo y descargas eléctricas. También se esperan lluvias fuertes en Andalucía oriental y Baleares, mientras que en el Cantábrico y el norte de Canarias predominarán los cielos nubosos con lluvias débiles y dispersas. En el resto del país, en cambio, se mantendrán los cielos poco nubosos, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Pasado por agua

La jornada ha comenzado con bancos de niebla en zonas del norte, este y sur, dando paso a cielos cubiertos en el Mediterráneo desde primera hora. A lo largo del día, las precipitaciones se intensificarán especialmente en el litoral valenciano y catalán, con riesgo de tormentas persistentes y localmente torrenciales. Al caer la tarde, el temporal se trasladará con fuerza a Baleares, donde la inestabilidad se prolongará hasta la noche.

Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Castilla-La Mancha se encuentran en alerta amarilla por lluvias y tormentas. En Cataluña y Región de Murcia el aviso se eleva a naranja debido a las precipitaciones y en la Comunidad Valenciana alcanza el nivel rojo. Asimismo, en las tres comunidades se mantiene el aviso amarillo por tormentas.

🔴⛈️AVISOS ROJOS | Lluvias torrenciales.

¡Peligro extraordinario! ¡Precaución! ➡️ Vigentes en Tarragona y Castellón hasta el mediodía (12:00 h) del lunes.

➡️ En la provincia de Valencia en vigor hasta la medianoche (0:00 h) del lunes al martes. ➡️ Atención a las inundaciones. pic.twitter.com/qkScE1jmMH — AEMET (@AEMET_Esp) September 29, 2025

Viento y ambiente más fresco

En paralelo, las temperaturas experimentarán un fuerte contraste: mientras que en el interior de la vertiente atlántica subirán con claridad —localmente de forma notable en el sur—, en el interior del este peninsular se esperan descensos marcados. Baleares y buena parte de la mitad norte también registrarán mínimas más bajas.

Los vientos soplarán con intensidad en el Estrecho y el mar de Alborán, con predominio del poniente, y también se dejarán sentir en el litoral sureste con rachas fuertes del suroeste. En el Levante, nordeste de la Meseta Norte y Cantábrico occidental predominarán los vientos del norte y del este, con intervalos fuertes en el litoral. En Canarias continuará el régimen de alisios con episodios de mayor fuerza en zonas expuestas.