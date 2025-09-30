La AEMET avisa de lluvias intensas en Alicante, Cartagena y Mallorca bajo la influencia de una vaguada fría

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este martes una jornada marcada por la inestabilidad en buena parte del centro, este y sudeste peninsular, así como en Baleares. Bajo la influencia de una vaguada fría en altura, se esperan precipitaciones acompañadas de tormenta, que podrán ser localmente fuertes o persistentes en la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y Baleares. Además, en los litorales de Valencia, Alicante, Cartagena, Mallorca y las Pitiusas no se descarta que lleguen a ser muy fuertes en determinados momentos.

En el día de hoy lo más fuerte ya ha pasado en Valencia y los avisos se han rebajado al naranja mientras que han aumentado en Baleares. De hecho, el litoral de Valencia ha pasado de aviso rojo (riesgo extremo) por precipitaciones torrenciales a aviso naranja (riesgo importante).

Desde primeras horas del día se impondrán los cielos nubosos o cubiertos en esas zonas de la Península, mientras que por la tarde se formará abundante nubosidad de evolución en el sur y sudeste peninsular. Estos desarrollos podrán dar lugar a chubascos dispersos, más probables en el Pirineo oriental y en las áreas de montaña del tercio sudeste, donde no se descartan tormentas ocasionales. En contraste, el tercio noroeste de la Península disfrutará de un tiempo más estable, con cielos poco nubosos en general. Únicamente se esperan bancos de nubosidad baja durante la mañana en el extremo norte, con posibilidad de lloviznas aisladas en algunos puntos del Cantábrico. También se prevén nieblas matinales en el Estrecho, así como en zonas del norte y este peninsular.

Respecto al viento, se esperan componentes norte y este en la Península y Baleares. Serán moderados en el Cantábrico occidental y podrán alcanzar intervalos fuertes en el litoral norte de Galicia y en el área mediterránea oriental. En el valle del Ebro soplará cierzo, mientras que en el resto del país predominarán vientos flojos, ocasionalmente moderados.

Canarias y las temperaturas

A pesar de todo esto, las temperaturas máximas experimentarán un ascenso en buena parte del territorio peninsular, mientras que en los archipiélagos y en el interior sur del Levante tenderán a mantenerse o incluso a descender ligeramente. Las mínimas se mantendrán sin grandes variaciones o en ligero descenso. Por su parte, en cotas altas del Pirineo podrían producirse heladas débiles y aisladas.

Mientras tanto, en Canarias los cielos se presentarán nubosos en las vertientes norte, con probabilidad de precipitaciones débiles en las islas orientales y en las medianías de las islas montañosas. En el resto se esperan intervalos de nubes altas, mientras que los vientos alisios soplarán con fuerza variable, más intensa en zonas expuestas. Las temperaturas en el archipiélago se mantendrán con pocos cambios. Este lunes tanto en Santa Cruz de Tenerife como en Las Palmas de Gran Canaria se esperan valores con mínimas de 21 y máximas de 26.