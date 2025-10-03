El tiempo se complica: nieblas en Galicia, chubascos en Baleares y un frente frío el sábado

La jornada de este viernes estará marcada por la estabilidad atmosférica en gran parte de la Península, bajo la influencia de un anticiclón. De hecho, se esperan cielos poco nubosos en la mayoría de las regiones, aunque un frente atlántico dejará abundante nubosidad de tipo alto que avanzará de norte a sur. Este fenómeno se traducirá en cielos cubiertos en el nordeste y en el Cantábrico durante la segunda mitad del día. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activo un aviso en Galicia, donde persisten las nieblas más densas.

Como decimos, en Galicia, el oeste permanecerá con cielos encapotados a lo largo de la jornada, mientras que en el interior norte podrán darse nieblas densas y persistentes en algunos puntos del litoral occidental. Estas condiciones podrían reducir notablemente la visibilidad, lo que obliga a extremar precauciones en carretera. También se prevé nubosidad baja a primeras horas en el Estrecho, Melilla y áreas del tercio este peninsular.

Por su parte, en Baleares, los cielos estarán mayoritariamente nubosos, con posibilidad de chubascos dispersos. Las precipitaciones serán más probables en el norte de Mallorca, donde no se descarta que adquieran cierta intensidad local. En el resto del archipiélago, las lluvias serán poco significativas y de carácter ocasional.

En cuanto al viento, soplará del suroeste con intensidad moderada en los litorales del sureste peninsular y en el oeste de Baleares. En el Estrecho predominará el levante, mientras que en Canarias se impondrán los alisios. En el Cantábrico y los litorales del norte gallego, los vientos llegarán del oeste y suroeste, con intervalos localmente fuertes. En el resto de la Península predominarán vientos flojos de dirección variable, que tenderán a consolidar la componente oeste.

Predicción hasta el final de la semana: ➡️En general, ambiente estable y cálido, predominio de sol con temperaturas máximas más propias de septiembre. ➡️Sólo se esperan chubascos, el jueves en el litoral catalán e islas Canarias orientales y el sábado en el litoral cantábrico. pic.twitter.com/4MRiMl33ke — AEMET (@AEMET_Esp) October 1, 2025

Temperaturas y Canarias

De forma general, las temperaturas máximas registrarán un descenso en Galicia, el Cantábrico y el alto Ebro, mientras que se espera un ascenso en el área mediterránea, en Aragón y en Canarias. Por su parte, las mínimas subirán en la mitad norte peninsular, manteniéndose con pocos cambios en el resto del territorio.

En Canarias se prevé un tiempo estable, con cielos poco nubosos o despejados y algunos intervalos nubosos en las vertientes norte de las islas montañosas. En cuanto a las temperaturas, Las Palmas de Gran Canaria oscilará entre los 21 y 26 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife se moverán entre 21 y 28 grados.

El sábado y el domingo cambia la situación

El sábado un frente frío recorrerá el extremo norte peninsular, dejando cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones en Galicia, Cantábrico, norte de la Ibérica y cara norte del Pirineo, con tendencia a remitir desde el oeste. El resto de la Península mantendrá tiempo estable, con nubes altas que darán paso a cielos poco nubosos. En Baleares predominarán intervalos nubosos con baja probabilidad de chubascos aislados y en Canarias se alternarán cielos despejados con nubosidad en el norte de las islas. Las máximas ascenderán en Canarias, Baleares y el Mediterráneo, mientras descenderán de forma localmente notable en el interior de Galicia y en el Cantábrico occidental. Los vientos soplarán del sur y suroeste, rolando a norte en el litoral cantábrico, con intervalos fuertes en Galicia y Canarias, y cierzo en el valle del Ebro al final del día.

El domingo la inestabilidad se trasladará al nordeste y al entorno del mar Balear, con chubascos y tormentas ocasionales en el este de Cataluña y norte de Baleares que podrían ser localmente fuertes. A lo largo del día las precipitaciones tenderán a extenderse hacia otras zonas de la fachada oriental peninsular y del archipiélago balear. También se esperan lluvias en el Cantábrico oriental y en el alto Ebro, mientras en el resto predominará la estabilidad y cielos despejados. Las temperaturas descenderán de manera acusada en amplias áreas del cuadrante nordeste, meseta norte y Levante, con posibles heladas débiles en el Pirineo, mientras que en Galicia repuntarán las máximas. Los vientos del norte y noreste dominarán en buena parte del país, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en Ampurdán, Baleares, bajo Ebro, Canarias y puntos del litoral gallego y mediterráneo.