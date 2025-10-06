La AEMET activa el aviso amarillo en Cataluña y Baleares por lluvias y fuerte oleaje

El inicio de la semana llega marcado por contrastes meteorológicos en buena parte del país. De hecho, se prevé un aumento notable de las temperaturas máximas en amplias zonas del norte peninsular, mientras que en el sur se esperan descensos significativos y un ambiente más inestable en el área mediterránea. Baleares y Cataluña permanecen este lunes en aviso amarillo por lluvias y fenómenos costeros, según el último parte de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Los ascensos térmicos serán especialmente acusados en los interiores de Galicia, el Cantábrico, el alto Ebro, la Ibérica, los Pirineos y el nordeste de la meseta Norte. En estas regiones, las máximas podrán superar en varios grados los valores habituales para la época, generando una sensación de calor poco común en pleno mes de octubre. En cambio, en Málaga y en puntos del sureste peninsular se prevén descensos notables, acompañados de intervalos nubosos y vientos intensos.

Por su parte, la situación meteorológica en el área mediterránea estará condicionada por la entrada de un flujo húmedo de componente este, que mantendrá la inestabilidad durante buena parte del día. Se esperan cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones en el Estrecho, el oeste de Alborán y, de forma más acusada, en la mitad sur de la fachada oriental peninsular. En estas zonas, las lluvias podrían llegar a ser localmente fuertes, aunque con baja probabilidad. También podrían darse de forma ocasional en el este de Cataluña y Baleares.

En el resto del territorio peninsular predominará el tiempo estable, con cielos poco nubosos o despejados, salvo algunos intervalos en el norte de Galicia, el Cantábrico y el alto Ebro, donde la nubosidad tenderá a disiparse a lo largo del día. Se prevén bancos de niebla matinales en zonas del norte de Galicia, el Cantábrico, el alto Ebro, el sureste y en el entorno de las Béticas.

La semana del 6 al 12 de octubre será, en términos generales, más cálida seca de lo normal para la época del año en la mayor parte del país. Los detalles, en la predicción para las próximas tres semanas 👉https://t.co/CjJqngBJPs — AEMET (@AEMET_Esp) October 3, 2025

Canarias y otros fenómenos

El viento será otro de los protagonistas de la jornada. Soplará tramontana en el Ampurdán y en el norte de Baleares, con intervalos de viento fuerte y posibles rachas muy intensas. En el Estrecho se esperan rachas de levante que podrían ser muy fuertes, mientras que en el resto de la Península predominarán los vientos de componente este, flojos en el interior y moderados en los litorales.

Por su parte, en Canarias continuará el régimen de alisios, de intensidad moderada, con algún intervalo fuerte en las islas de mayor relieve. Las temperaturas en el archipiélago se mantendrán sin grandes cambios. En Las Palmas de Gran Canaria oscilarán entre los 22 y 25 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife se situarán entre 22 y 28 grados, dentro de un ambiente suave y propio de comienzos de otoño.