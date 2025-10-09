La dana Alice deja lluvias torrenciales y avisos naranja en el este peninsular y Baleares

Una nueva jornada de inestabilidad marcará este jueves el tiempo en buena parte de la Península y Baleares. La presencia de la dana Alice mantendrá los cielos nubosos o cubiertos en gran parte del nordeste peninsular y en las islas, donde se esperan precipitaciones generalizadas. En el Cantábrico y el norte de Galicia las lluvias serán débiles y dispersas, pero en el tercio oriental y el oeste de Baleares se prevén chubascos acompañados de tormenta, que podrían ser fuertes e incluso ir acompañados de granizo. Además, en algunas zonas de la Comunidad Valenciana, Murcia y el oeste de Baleares se alcanzarán intensidades muy fuertes o localmente torrenciales, con acumulados significativos a lo largo del día.

Por ello, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), hay avisos amarillos y naranjas activos en Andalucía, Cataluña, Castilla-La Mancha, Región de Murcia, Baleares y Comunidad Valenciana por lluvias y tormentas de intensidad fuerte durante la jornada.

A lo largo del día, las tormentas tenderán a desplazarse hacia el interior del sur peninsular, con probabilidad de que sean también intensas en el norte de Andalucía y áreas limítrofes. Como decimos, no se descartan chubascos aislados en otros puntos de Baleares o en el sistema Central. Pero además, en la mitad suroeste de la Península dominarán los cielos poco nubosos, aunque por la tarde crecerá nubosidad de evolución en zonas montañosas. En Canarias, el tiempo se mantendrá estable, con nubes en el norte de las islas de mayor relieve y predominio de cielos despejados en el resto del archipiélago. Durante las primeras horas del día podrían formarse nieblas o bancos de niebla en el tercio norte peninsular y, de forma más dispersa, en el interior sureste, Baleares, el Estrecho y Melilla. En las islas Canarias se prevé calima ligera en altura.

En cuanto al viento, soplarán componentes este y norte en la Península y Baleares. En el Estrecho y Alborán se espera un poniente que rolará a levante, mientras que en el Ampurdán y el norte de Baleares se dejará sentir la tramontana. El cierzo soplará en el valle del Ebro, y el nordeste será predominante en la meseta Norte, el sureste peninsular, el Cantábrico y Galicia, con intervalos de fuerte en algunos tramos costeros. En el resto, los vientos serán flojos. En Canarias, los alisios soplarán con intervalos de intensidad.

🟠 Avisos naranjas: peligro importante por lluvias el jueves 9. ➡️Mucha precaución en zonas de la Comunitat Valenciana y Región de Murcia, así como en Ibiza y Formentera. ⚠️La intensidad y persistencia de las lluvias pueden provocar inundaciones y crecidas repentinas. pic.twitter.com/2HyUJpsjHD — AEMET (@AEMET_Esp) October 8, 2025

Temperaturas y Canarias

Las temperaturas máximas descenderán en Baleares y en la mitad nordeste peninsular, con bajadas notables en zonas del interior este. Por el contrario, se registrarán aumentos en el oeste de Extremadura y en Huelva. Por su parte, las mínimas subirán en el tercio nordeste y bajarán en buena parte de la vertiente atlántica, con pocos cambios en el resto del territorio. Para hacerse una idea, en el conjunto del país, las temperaturas oscilarán entre valores suaves en el norte y más templados en el sur, con máximas que rondarán los 20 a 25 grados en la mayoría de regiones interiores y algo más elevadas en el litoral mediterráneo.

En Canarias, los termómetros se mantendrán estables. En Las Palmas de Gran Canaria se esperan entre 22 y 26 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife las máximas podrán situarse entre 22 y 27 grados, con ambiente cálido y vientos alisios moderados.