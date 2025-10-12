La situación de inestabilidad provocada por la dana Alice continuará este domingo con lluvias que se irán desplazando hacia el área mediterránea norte, aunque se prevé que irá disminuyendo gradualmente su intensidad pero aún dejará precipitaciones, con chubascos y tormentas, en litorales y prelitorales de la Comunidad Valenciana y Cataluña, así como en Baleares.

De acuerdo al pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las lluvias en la Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares pueden ser localmente fuertes y/o persistentes, incluso muy fuertes en Tarragona y Castellón.

En el centro este peninsular estará nuboso y en el resto podrá registrarse algún chubasco o tormenta ocasional en zonas de montaña del centro y tercio oriental, con alguna precipitación débil en el Estrecho.

Se registrarán probables bancos de niebla matinales en interiores del este y sudeste peninsulares, así como brumas en el Estrecho y Melilla; habrá polvo en suspensión en Alborán y tercios sur y sudeste.

Las temperaturas máximas aumentarán en el Cantábrico, Baleares y cuadrante sudeste peninsular, con descensos en Cataluña y pocos cambios en el resto; las mínimas en general ascenderán en el centro, mitad norte y Alborán y sufrirán pocos cambios en el resto. Podrá registrarse alguna helada débil en cumbres pirenaicas.

Soplarán vientos de componente este en la península y Baleares, en general moderados en litorales e interior sur, con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en litorales sudeste peninsular, Alborán y Estrecho, especialmente en el litoral almeriense. Serán flojos en general en el resto y habrá alisio moderado en Canarias.

Predicción por comunidades autónomas:

- Galicia: poco nuboso, con intervalos de nubes bajas en Lugo, con probables brumas y bancos de niebla asociados, aumentando en general con intervalos de nubes medias. No se descarta algún chubasco aislado en la provincia de Ourense. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso y máximas sin cambios. Viento flojo.

- Asturias: poco nuboso o despejado con algunos intervalos de nubes medias principalmente, más abundantes en la Cordillera. Probables nieblas matinales en el litoral oriental. Temperaturas en ascenso. Viento flojo variable evolucionando a flojo a moderado en el litoral.

- Cantabria: poco nuboso o despejado con algunos intervalos de nubes medias en el tercio sur. Temperaturas en ascenso, excepto las máximas en la mitad sur, donde no se esperan cambios. Viento flojo.

- País Vasco: poco nuboso o despejado. Brumas y probabilidad de algún banco de niebla. Ascenso generalizado de las temperaturas mínimas y máximas sin cambios o en ligero ascenso en el litoral. Viento flojo.

- Castilla y León: en el sureste intervalos nubosos, sin descartar alguna precipitación débil dispersa, más probables en zonas de montaña, en el resto poco nuboso, con nubosidad de evolución diurna. Probabilidad de brumas y bancos de niebla en cotas altas. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas sin cambios. Viento flojo con algún intervalo de moderado.

- Navarra: poco nuboso o despejado, sin descartar alguna nube baja en la vertiente cantábrica y en el valle del Ebro, que podrían ir con algún banco de niebla asociado. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas sin cambios o en ligero ascenso en el extremo norte. Viento flojo con predominio del sur y sudeste.

- La Rioja: poco nuboso, sin descartar nubosidad de evolución en la sierra. Temperaturas mínimas en ligero ascenso, y máximas sin cambios. Viento del sur y sureste, flojo en general.

- Aragón: nuboso en la mitad sur e intervalos nubosos en el resto, con precipitaciones ocasionalmente en forma de chubasco en algunas zonas. Temperaturas con pocos cambios o con ligeros ascensos. Viento flojo variable.

- Cataluña: nuboso en el litoral y el prelitoral, con chubascos y tormentas en el litoral y el prelitoral, localmente fuertes o muy fuertes y persistentes en el sur de Tarragona y sin descartarlos en el resto, donde habrá intervalos nubosos; en el interior no se descartan precipitaciones dispersas. Temperaturas mínimas sin cambios; máximas en descenso. Viento moderado o flojo variable.

- Extremadura: poco nuboso con nubes altas y nubosidad de evolución. Temperaturas sin cambios. Viento del este y noreste, flojo con algún intervalo de moderado.

- Comunidad de Madrid: intervalos nubosos con nubes de evolución con alguna precipitación débil y dispersa en la sierra, donde habrá algunas nieblas matinales y vespertinas dispersas en zonas altas. Temperaturas con cambios ligeros predominando los aumentos. Vientos flojos.

- Castilla-La Mancha: intervalos nubosos. Posibilidad de nieblas matinales y vespertinas dispersas en sistemas Central e Ibérico y en las zonas de montaña de Albacete. Precipitaciones débiles y dispersas en la mitad oriental. Aumento de las temperaturas. Vientos flojos con intervalos moderados.

- Comunidad Valenciana: muy nuboso, con chubascos y tormentas, menos probables en la mitad sur de Alicante y localmente fuertes o muy fuertes y persistentes en el litoral y prelitoral del resto, especialmente en el norte de Castellón. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso. Viento ocasionalmente fuerte en Alicante; en el resto viento flojo.

- Murcia: nuboso, sin descartar chubascos ocasionales, tendiendo a remitir durante el día. Temperaturas mínimas sin cambios; máximas en ascenso. Vientos flojos y moderados con intervalos fuertes en el litoral.

- Baleares: intervalos nubosos con chubascos y tormentas ocasionales que pueden ser localmente fuertes o muy fuertes. Temperaturas nocturnas con pocos cambios o en descenso y diurnas con pocos cambios o en ascenso. Viento entre flojo y moderado.

- Andalucía: intervalos de cielos nubosos, con nubosidad de evolución diurna; no se descartan chubascos aislados en las sierras Béticas y en el área del Estrecho. Temperaturas máximas en ascenso o con pocos cambios el resto. Vientos moderados en el litoral almeriense y el Estrecho con intervalos fuertes, y flojos a moderados en el resto.

- Canarias: intervalos nubosos con predominio de cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve. Temperaturas con pocos cambios. Viento del noreste, siendo flojo en cumbres y con brisas en el suroeste de las islas montañosas