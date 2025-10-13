El temporal se concentra en el Mediterráneo mientras el oeste peninsular se despeja

La presencia de una masa fría en altura continuará marcando la situación meteorológica en gran parte de la Península y Baleares este lunes. Este fenómeno favorecerá la inestabilidad, especialmente en el área mediterránea oriental y en zonas del interior. Durante la madrugada y las primeras horas del día, se prevén chubascos y tormentas localmente fuertes en los litorales de Cataluña, mientras que el cielo se mantendrá nuboso o cubierto en amplias zonas del interior peninsular.

Por ello, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), mantiene activos avisos en Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Navarra, La Rioja y Comunidad Valenciana. Los niveles de riesgo oscilan entre amarillo, naranja y verde, con mayor intensidad prevista a partir de media mañana y durante la tarde.

A lo largo de la mañana, las precipitaciones se irán desplazando hacia el este, con tormentas que podrán alcanzar intensidad fuerte o persistente en los litorales y prelitorales desde Barcelona hasta el norte de Alicante. Además, se espera que los episodios más intensos se concentren entre Tarragona y Valencia, donde podrían llegar a ser muy fuertes. Desde el mediodía, la inestabilidad se extenderá también a los Pirineos, la cordillera Ibérica y áreas próximas de Castilla-La Mancha.

Por la tarde, los chubascos alcanzarán las Pitiusas, mientras que en el resto del territorio la probabilidad de precipitaciones será menor. De hecho, en los tercios noroeste, oeste y suroeste peninsular predominarán los cielos poco nubosos, salvo en zonas de montaña donde podrán formarse nubes de evolución. En el interior del país y en el área mediterránea podrían formarse bancos de niebla matinales, especialmente en el centro, en el este peninsular, Baleares y el norte de Galicia. También se prevé la presencia de polvo en suspensión sobre el mar de Alborán, el sur peninsular y el archipiélago balear.

Por su parte, el viento soplará moderado del norte y del este en el Mediterráneo oriental, con intervalos de fuerte en los litorales del sudeste. En el Estrecho y Alborán predominará un régimen de viento variable de intensidad moderada, mientras que en el resto del país se impondrá la componente este, en general floja aunque con algunos intervalos moderados en el Cantábrico, La Mancha y Canarias.

13/10 00:18 Avisos activos hoy y mañana en España por tormentas y lluvias. Nivel máximo de aviso: naranja.

Actualizaciones en https://t.co/BLdoSsO2Qv pic.twitter.com/UCLYCizUh1 — AEMET (@AEMET_Esp) October 12, 2025

Las temperaturas y Canarias

Las temperaturas máximas se mantendrán sin grandes cambios en la mayor parte del territorio, con mínimas en ascenso en el alto Ebro y el País Vasco, y tendencia al alza en el resto. El ambiente será suave en el norte y más templado en el sur y el Levante, donde las máximas rondarán valores propios de mediados de otoño.

Por su parte, en el archipiélago canario, los cielos estarán nubosos en el norte y poco nubosos en el sur, con posibilidad de algún chubasco ocasional en las islas de mayor relieve durante la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 22 y 25 grados en Las Palmas de Gran Canaria y entre 22 y 26 en Santa Cruz de Tenerife, con predominio de vientos del este flojos o moderados.