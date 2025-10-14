La AEMET activa la alerta naranja en Baleares por lluvias torrenciales y tormentas muy fuertes

Una masa fría en altura mantendrá la inestabilidad atmosférica este martes sobre el este de la Península y Baleares, donde se esperan lluvias y tormentas desde primeras horas del día. Los chubascos más intensos se concentrarán en los litorales comprendidos entre el norte de Alicante y Girona, con especial incidencia en el entorno del mar Balear. En las islas, las precipitaciones podrán ser localmente muy fuertes y persistentes, especialmente en Mallorca e Ibiza.

Por ello, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene el nivel amarillo por lluvias y tormentas en Aragón, Cataluña, Galicia y Comunidad Valenciana, y naranja en Baleares, donde se esperan los fenómenos más intensos.

Durante la mañana predominarán los cielos nubosos en gran parte del litoral mediterráneo y Baleares, mientras que en el resto del país se mantendrá una situación más estable, con intervalos de nubes altas. A medida que avance la jornada, se desarrollarán nubes de evolución en zonas montañosas del centro y norte peninsular, lo que podrá dar lugar a nuevos chubascos y tormentas en áreas del Pirineo, el sistema Ibérico y algunas comarcas de Cataluña. Además, en otras regiones del interior y oeste peninsular, los cielos permanecerán poco nubosos, aunque no se descarta la aparición de algunas nieblas matinales, sobre todo en el tercio norte, mitad este y Baleares.

También podrían formarse nieblas costeras en las Rías Gallegas y bancos de niebla espesa al anochecer en el norte de Lugo. La AEMET prevé además la presencia de polvo en suspensión en Alborán, la mitad sur peninsular y ambos archipiélagos, lo que podría reducir la visibilidad en zonas abiertas. Por su parte, el viento soplará del este y nordeste, flojo a moderado en los litorales, y variable en el interior peninsular. En Canarias, se espera viento de componente este y nordeste flojo en las islas orientales, y variable o de componente este en las islas de mayor relieve.

⛈️ El lunes aumentará la inestabilidad en el centro e interior oriental peninsular y continuará en el área mediterránea: chubascos localmente fuertes en estas zonas. ➡️ A lo largo de la semana seguirá la probabilidad de chubascos en puntos del Mediterráneo peninsular y Baleares. pic.twitter.com/ex4YwCOs7O — AEMET (@AEMET_Esp) October 12, 2025

Las temperaturas y Canarias

Las temperaturas máximas experimentarán un descenso en el extremo norte y en los litorales del sudeste, mientras que tenderán a subir ligeramente en el interior de la mitad sur peninsular. Las mínimas también bajarán de forma generalizada, con posibilidad de alguna helada débil en las cumbres del Pirineo. En el resto del país, el ambiente será fresco a primera hora y más templado durante el día.

Por su parte, en el archipiélago canario predominarán los cielos nubosos en el norte de las islas y con intervalos de nubes altas en el sur. Las temperaturas se mantendrán estables, con valores suaves: en Las Palmas de Gran Canaria oscilarán entre 21 y 25 grados, y en Santa Cruz de Tenerife entre 21 y 25 grados.