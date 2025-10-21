La AEMET activa la alerta amarilla en siete provincias por lluvias y oleaje

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado para este martes varios avisos amarillos por lluvia y oleaje en un total de siete provincias del norte de la Península, donde las precipitaciones podrían acumular hasta 40 litros por metro cuadrado y las rachas de viento alcanzar intensidad muy fuerte en zonas costeras.

Según la AEMET, A Coruña permanecerá en aviso por precipitaciones y oleaje, mientras que Guipúzcoa, Vizcaya, Lugo, Cantabria —en su litoral— y el Principado de Asturias —tanto en la costa occidental como en la oriental— estarán bajo aviso por fuerte oleaje.

La situación se enmarca en la influencia de una circulación atlántica muy húmeda que afecta a buena parte de la Península y que mantendrá los cielos cubiertos en la vertiente atlántica, el Cantábrico occidental y los Pirineos.

Predicción semanal: ➡️De lunes a miércoles: lluvia en el noroeste peninsular; en Galicia será persistente y con acumulaciones importantes. ➡️Jueves: lluvia en el noroeste, centro y Pirineos con rachas de viento muy fuertes. ➡️Viernes: lluvia en el centro peninsular. (1/2) pic.twitter.com/Kl2rKqz49B — AEMET (@AEMET_Esp) October 20, 2025

Predominio de cielos cubiertos y lluvias generalizadas

Las previsiones apuntan a precipitaciones en la mitad noroeste peninsular, así como en el Estrecho, las sierras Béticas y algunos puntos del litoral mediterráneo norte. En Galicia y zonas próximas, las lluvias serán más abundantes y persistentes, con posibilidad de que sean localmente fuertes en el norte y oeste de la comunidad.

En el resto del país, los cielos estarán poco nubosos en Alborán, el nordeste peninsular y Baleares, mientras que Canarias registrará cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, con alguna precipitación dispersa o chubasco ocasional por la tarde en zonas interiores.

Variaciones térmicas

En cuanto a las temperaturas, las máximas estarán en ascenso en Baleares, la mitad noroeste y el litoral sureste, con pocos cambios en el resto, salvo algunos descensos en el sur de Castilla-La Mancha y el norte de Andalucía. Las mínimas aumentarán en Alborán, el sureste y el tercio noroeste peninsular, con descensos en Cataluña.

Los vientos del oeste y suroeste soplarán de forma moderada en la mayor parte de la Península y Baleares, con intervalos de fuerte intensidad y rachas muy fuertes en los litorales del Cantábrico, en el interior de Asturias y en el norte de Galicia. También podrían registrarse rachas intensas en zonas del interior de Valencia y en el mar de Alborán. En Canarias se espera alisio moderado.