La AEMET prevé un fin de semana con lluvias, nubes y un descenso de las temperaturas

El tiempo se presenta cambiante este fin de semana, con la llegada de nuevos frentes atlánticos que mantendrán los cielos nubosos y las lluvias repartidas por buena parte de la Península. Aunque hay que destacar que, tras los numerosos avisos del jueves, para este fin de semana la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), no tiene activado ningún aviso en España. No obstante, tras un viernes con abundante nubosidad y algunas precipitaciones localizadas, el sábado y el domingo estarán dominados por la inestabilidad, especialmente en el norte y el centro peninsular.

En concreto, este viernes la Península continuará bajo la influencia de la circulación atlántica, con un frente estacionario situado en el centro-oeste que dejará cielos nubosos o cubiertos en la mayor parte del territorio. Solo el tercio sur disfrutará de cielos poco nubosos o despejados. Las lluvias se concentrarán en el entorno de los sistemas Central e Ibérico, donde serán más persistentes, y serán más débiles y dispersas en el noroeste y zonas del Cantábrico. Por su parte, en Baleares y el nordeste podrían darse precipitaciones aisladas. En Canarias, vivirán intervalos nubosos en el norte y posibilidad de lluvias en las islas occidentales. Las temperaturas máximas subirán en Andalucía, Galicia y la meseta Norte, mientras que las mínimas descenderán de forma general. Heladas débiles en Pirineos y vientos flojos de componente sur y oeste, con intervalos fuertes en el Cantábrico y Ampurdán.

➡️Sábado: en el interior norte peninsular lluvias persistentes con gran acumulación diaria. Las temperaturas bajarán en el norte peninsular. ➡️Domingo: probables chubascos en península y Baleares. Las temperaturas bajarán en Baleares, centro y sur peninsular. pic.twitter.com/d6SugJuiL7 — AEMET (@AEMET_Esp) October 23, 2025

El sábado, la intensa circulación atlántica y un sistema frontal estacionario en la mitad norte provocarán cielos nubosos o cubiertos, con lluvias generalizadas en esa zona y en el noroeste de la meseta Sur. Las precipitaciones serán más intensas en el sur y este de Castilla y León, norte de Cáceres y áreas próximas a la Ibérica, donde podrán ser fuertes y acompañadas de tormenta. En el resto de la Península las lluvias serán más débiles y en el sureste apenas se esperan. Por su parte, las temperaturas máximas subirán en el centro, sureste y Baleares, y bajarán en el resto. Vientos del sur y oeste, moderados en los litorales y más flojos en el interior, con intervalos fuertes del norte en Galicia.

Y el domingo, el frente se desplazará hacia el este dejando lluvias y cielos cubiertos que irán abriéndose en el oeste durante la tarde. Las precipitaciones más persistentes se concentrarán en el sureste, la fachada mediterránea y Baleares, con tormentas localmente fuertes en el nordeste y mar Balear. En el norte, la entrada de aire frío y húmedo dejará lluvias y nieve por encima de 1.400 a 1.800 metros en Pirineos. Las temperaturas descenderán de forma general, con heladas débiles en áreas de montaña. Predominarán los vientos del oeste y norte, con cierzo en el Ebro y poniente fuerte en Alborán.