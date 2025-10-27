España, partida en dos por el tiempo: estabilidad en el norte y alerta por lluvias en el sur

La jornada de este lunes presenta una situación meteorológica contrastada en la Península, con una clara tendencia hacia la estabilidad en el tercio norte y un ambiente más inestable en el sur. Según la previsión, los cielos se mantendrán poco nubosos o despejados en buena parte del norte, aunque en el extremo oriental del Cantábrico y el norte de Navarra la nubosidad será más persistente, con probabilidad de lloviznas o lluvias débiles. Por ello, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene avisos activos en Andalucía y Cataluña por precipitaciones y fenómenos costeros durante la jornada.

Por su parte, en el centro peninsular predominará el ambiente poco nuboso, mientras que en el tercio sur continuará la inestabilidad con cielos muy nubosos o cubiertos. Además, se esperan chubascos localmente fuertes acompañados de tormenta en el suroeste peninsular, y precipitaciones más débiles en el resto del área. Al final del día, las nubes bajas serán más frecuentes cerca de los litorales, marcando una ligera mejora en el estado del cielo.

Durante la mañana se formarán bancos de niebla en zonas bajas de Castilla y León y La Mancha, reduciendo la visibilidad de forma puntual. En conjunto, se espera un ambiente más estable en el norte y centro peninsular, pero todavía revuelto en el sur, especialmente en áreas del golfo de Cádiz y Extremadura.

En general, los vientos soplarán flojos con predominio de componentes norte en la vertiente atlántica y de sur y este en la vertiente sur. En el Cantábrico predominará el viento del sur, mientras que en el litoral mediterráneo los vientos rolarán del este al suroeste a lo largo del día. Además, se prevé cierzo moderado con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en el bajo Ebro y el mar Balear, así como tramontana con intervalos de fuerte en Ampurdán. En Alborán los vientos serán flojos a moderados del este.

🌡️La semana del 27 de octubre al 2 de noviembre será más cálida de lo normal en la mayor parte de la Península y Baleares. ☔️Es probable que las lluvias sean abundantes en el oeste peninsular. Predicción para las próximas tres semanas 👉https://t.co/4YNihFKUnF — AEMET (@AEMET_Esp) October 24, 2025

Canarias y las temperaturas

En cuanto a las temperaturas, las máximas descenderán ligeramente en la costa sur de Andalucía y en los interiores del nordeste, mientras que subirán en el resto del país y en Baleares, con ascensos localmente notables en las zonas montañosas del tercio norte. Por su parte, las mínimas bajarán levemente en el sur y de forma moderada en el resto y en las islas Baleares. Se prevén heladas débiles en los Pirineos y en áreas altas del norte peninsular.

En el archipiélago canario se espera un día con predominio de nubosidad media y alta, acompañada de algunas nubes bajas durante la mañana. El viento será flojo del este, con brisas en las islas orientales y flujo del oeste algo más intenso en las occidentales. Las temperaturas se mantendrán agradables: en Las Palmas de Gran Canaria oscilarán entre 22 y 26 grados, y en Santa Cruz de Tenerife entre 22 y 27, valores propios de un otoño suave y estable.