Alerta roja por precipitaciones en Huelva: más de 150 incidencias, un herido y municipios anegados

La Junta de Andalucía ha declarado la fase de emergencia del Plan Especial de Inundaciones (Plan Infoca) en Situación Operativa 1, ante las intensas lluvias registradas en la provincia de Huelva, donde se mantiene un aviso rojo por precipitaciones. La medida ha sido anunciada este miércoles por el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, tras la valoración del Centro de Coordinación de Emergencias 112.

Según detalla el 112, la fase de emergencia se aplica cuando un fenómeno meteorológico provoca daños o cuando, por razones de oportunidad, la dirección del plan lo considera necesario. En esta situación se activan los recursos destinados al socorro y la protección de personas y bienes.

La Situación Operativa 1 abarca aquellas emergencias que pueden ser controladas con los medios ordinarios de la Junta de Andalucía, o con apoyos puntuales de recursos externos que no requieren coordinación nacional.

Aviso Es-Alert en 43 municipios de Huelva

El sistema de alerta a la población Es-Alert ha sido activado en 43 municipios onubenses, incluyendo doce localidades del litoral y 31 del Andévalo y el Condado.

En la franja costera, el aviso ha llegado a Aljaraque, Almonte, Ayamonte, Cartaya, Huelva, Isla Cristina, Lepe, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera, Punta Umbría y Villablanca.

En el interior, se ha remitido a El Almendro, Beas, Bonares, Calañas, Chucena, Escacena del Campo, Gibraleón, Niebla, Valverde del Camino, entre otros municipios.

El mensaje, emitido en español e inglés, informa sobre la activación del aviso rojo por lluvias y recomienda evitar desplazamientos innecesarios, extremar la prudencia y seguir las indicaciones del 112 disponibles en la web institucional.

Más de 150 incidencias atendidas en Andalucía

El sistema de emergencias ha registrado más de 150 incidencias desde el inicio de las lluvias, medio centenar en Huelva, concentradas principalmente en Ayamonte, Isla Cristina y Lepe. Las llamadas recibidas alertan de anegaciones en viviendas, garajes, comercios y vías públicas, así como problemas en el alcantarillado y caída de árboles y estructuras.

29/10 12:24 AVISOS HOY Y MAÑANA | Andalucía: costeros, lluvias, tormentas y vientos. Nivel máximo de aviso: rojo.

Actualizaciones en https://t.co/Dfanf8vdfH pic.twitter.com/ZUytEJcx5u — AEMET_Andalucía (@AEMET_Andalucia) October 29, 2025

En Gibraleón, la caída de una terraza en la calle Juan XXIII ha causado una persona herida. En Ayamonte, el centro médico de la calle Antonio Concepción Reboura se ha visto afectado por la entrada de agua, y varios vehículos han quedado atrapados en la avenida de la Constitución y la calle Sor Eloísa.

En Cartaya, el colegio Juan Ramón Jiménez ha sufrido inundaciones, mientras que en Huelva capital se han reportado incidencias en el polígono industrial La Paz y la Plaza Pensamiento.

Carreteras afectadas y planes locales activados

La acumulación de agua afecta a varios tramos de la red viaria, entre ellos la carretera H-9013, que une San Bartolomé de la Torre con Cartaya, y la HU-3300 en Isla Cristina, donde la caída de un cable eléctrico ha interrumpido la circulación.

Ante la evolución del temporal, se han activado los Planes Territoriales de Emergencias (PTEL) en doce municipios de Huelva —como Ayamonte, Beas, Cartaya, Lepe, Isla Cristina o Punta Umbría— y en cinco localidades de Sevilla, entre ellas Osuna, Utrera y Pilas.

Juanma Moreno pide precaución

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido máxima prudencia ante el fuerte temporal que afecta a Andalucía, especialmente a Huelva, donde la Aemet ha activado la alerta roja por lluvias.

Ante las fuertes lluvias tenemos que ser muy prudentes siempre. Por favor, PRECAUCIÓN. Hay aviso rojo en la provincia de Huelva y hemos enviado un mensaje preventivo #EsAlert a las zonas afectadas. En contacto con la vicepresidenta Sara Aagesen. Máxima colaboración y alerta. pic.twitter.com/v03BwavyPW — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) October 29, 2025

Moreno ha contactado con la vicepresidenta Sara Aagesen y ha insistido en evitar desplazamientos innecesarios y seguir las indicaciones de emergencia. Asimismo, el presidente autonómico ha subrayado que desde el primer momento la Junta, la Delegación del Gobierno en Andalucía y la Aemet están trabajando en estrecho contacto "para tomar las decisiones que sean necesarias".