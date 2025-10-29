Una borrasca afecta a 16 provincias con lluvias, tormentas y fuertes vientos

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado este miércoles 29 de octubre avisos por lluvias, tormentas, viento y oleaje en un total de 16 provincias, con niveles naranjas en Badajoz, Cáceres, Huelva y Sevilla debido a precipitaciones que podrán alcanzar 80 litros por metro cuadrado en 12 horas.

Según la AEMET, una zona de bajas presiones situada en el suroeste peninsular está provocando un escenario de inestabilidad generalizada, con cielos nubosos o cubiertos en la mayor parte de la Península y Baleares. Las precipitaciones serán persistentes en la mitad occidental y más dispersas hacia el centro y nordeste. En Canarias cielos nubosos con precipitaciones débiles.

Los acumulados más importantes se esperan en Extremadura, el oeste de Andalucía y el Sistema Central, donde las lluvias podrían ser localmente muy intensas y acompañarse de tormentas. En el Golfo de Cádiz y el sur de Andalucía, las precipitaciones podrían ir unidas a fenómenos convectivos intensos, con posibilidad de trombas marinas o pequeños tornados.

Avisos por lluvias, tormentas y viento

Las provincias en aviso naranja por lluvias son Badajoz, Cáceres, Huelva y Sevilla, mientras que Ceuta, Barcelona, Girona, Tarragona, Ciudad Real, Toledo, Ávila, Salamanca, Cádiz, Córdoba, Granada y Málaga mantienen la alerta amarilla.

⚠️🌧️ Avisos naranjas por precipitaciones: peligro importante.

Se esperan precipitaciones intensas y persistentes durante las próximas horas en distintas zonas de Extremadura. También tendremos rachas muy fuertes.

Consulta los avisos en vigor en todo momento en nuestra web y app. pic.twitter.com/ogcd5NQFIz — AEMET Extremadura (@AEMET_Ext) October 28, 2025

La AEMET también mantiene avisos por tormentas en Ceuta, Cádiz, Granada, Huelva, Málaga y Sevilla, donde no se descarta actividad eléctrica intensa y rachas de viento asociadas. En el litoral del Golfo de Cádiz y zonas del Estrecho, las rachas de viento podrán alcanzar los 80 km/h, especialmente en Cádiz, mientras que las alertas por oleaje se concentran en Cádiz y Huelva.

Descenso de temperaturas y viento cambiante

Las temperaturas máximas descenderán en el oeste de las mesetas, Andalucía occidental y Pirineos, con bajadas notables en Extremadura. Varias provincias de Castilla y León registrarán una temperatura mínima de 6 grados, entre ellas, Ávila, Burgos, Palencia y Soria. La máxima se alcanzará en Melilla, donde llegarán a los 28 grados.

En esta semana, amplias zonas del oeste peninsular acumularán más de 100 litros/m2. Las temperaturas serán las propias de esta épocal. Tendencia para la próxima semana: sigue la situación de entradas de borrascas atlánticas con lluvias abundantes en el oeste peninsular.

Las mínimas subirán en general en la Península y Baleares, especialmente en la meseta sur, mientras que en Canarias se espera un descenso generalizado, salvo ligeros ascensos de las mínimas en Fuerteventura y Lanzarote. En las Palmas de Gran Canaria el termómetro se situará entre los 22 y los 26 grados, y en Santa Cruz de Tenerife entre 21 y 27.

El viento soplará de componente sur y sureste en gran parte de la Península, con tendencia a rolar a oeste a lo largo del día. En el Golfo de Cádiz y zonas próximas del interior, el paso de la borrasca dejará rachas muy fuertes al final de la jornada. En Canarias, se esperan vientos del oeste, cambiando a componente norte con intervalos moderados.