La AEMET avisa de un jueves de inestabilidad con lluvias y tormentas en media España

La jornada de este jueves estará marcada por la inestabilidad atmosférica en gran parte de la Península. El motivo es que los restos de las bajas presiones que afectaron el miércoles se desplazarán hacia el este, mientras una nueva circulación atlántica introducirá un frente por el oeste a partir de la tarde. Esta combinación dejará cielos cubiertos de nubes bajas en casi todo el territorio, salvo en los litorales, donde se abrirán claros con el paso de las horas. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), hay avisos activos por lluvias, tormentas y fenómenos costeros en Andalucía, Baleares, Galicia y la Comunidad Valenciana durante el jueves 30 de octubre.

En general, durante la mañana se prevén chubascos intensos y tormentas en la costa de Valencia y Alicante, que se trasladarán posteriormente hacia Baleares en las horas centrales del día. En el interior sureste las lluvias serán de carácter débil o moderado, mientras que el frente atlántico, ya por la tarde, dejará precipitaciones persistentes y rachas de viento muy fuertes en el litoral de Galicia, especialmente en su franja occidental. A medida que avance la noche, el sistema se desplazará hacia el sur, extendiendo las lluvias a otras zonas del país. Además, la AEMET también advierte de posibles brumas y nieblas en Castilla y León y en otras zonas del interior peninsular, especialmente durante las primeras horas del día, lo que podría reducir la visibilidad en tramos de carretera.

Por su parte, los vientos soplarán del oeste en casi toda la Península, salvo en las costas atlánticas, donde serán del sur en Galicia, y del este en el Cantábrico oriental y en Cataluña. En el Golfo de Cádiz, Alborán y el área de Palos se prevén vientos del oeste, moderados a fuertes. Galicia registrará las rachas más intensas del día, que podrán alcanzar fuerza muy fuerte en el litoral y en las cumbres de la Cordillera Cantábrica.

29/10 19:30 AVISOS MAÑANA | España: lluvias, costeros, vientos y tormentas. Nivel máximo de aviso: naranja.

Actualizaciones en https://t.co/BLdoSsO2Qv pic.twitter.com/q7hEMyUvnj — AEMET (@AEMET_Esp) October 29, 2025

Canarias y las temperaturas

Las temperaturas experimentarán un comportamiento desigual. El motivo es que las máximas descenderán en el oeste, en el interior sureste y en el litoral sur de Valencia y norte de Alicante. Mientras se espera un ligero ascenso térmico en el centro y suroeste peninsular, así como en el área de los Pirineos. Por su parte, las mínimas bajarán en el oeste y subirán ligeramente en el nordeste.

En el archipiélago canario se esperan intervalos nubosos, más abundantes en las islas de mayor relieve, con posibilidad de lluvias débiles en zonas de medianías. El viento será flojo del norte, con régimen de brisas, y tenderá a componente este al final de la jornada. Las temperaturas se mantendrán suaves y estables en las islas, con valores máximos que oscilarán entre los 22 y 26 grados en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, en contraste con los descensos registrados en buena parte del territorio peninsular.